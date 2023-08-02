大陸央視報導，湖北檢察機關依法對中國大陸國家男子足球隊前總教練李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案提起公訴。

中國國家男子足球隊前總教練李鐵涉嫌受賄、行賄、單位行賄、非國家工作人員受賄、對非國家工作人員行賄案，分別由湖北省赤壁市監察委員會、赤壁市公安局調查、偵查終結，移送檢察機關審查起訴。經湖北省人民檢察院指定，由鹹寧市人民檢察院併案審查起訴。近日，鹹寧市人民檢察院已依法向鹹寧市中級人民法院提起公訴。

此前，湖北省紀委監委網站2022年11月26日消息，李鐵涉嫌嚴重違法，接受中央紀委國家監委駐國家體育總局紀檢監察組和湖北省監委監察調查。李鐵成為中國國家男子足球隊第一位被調查的總教練。

1977年5月，李鐵生於遼寧省瀋陽市，球員時代司職中場，他曾代表中國男足參加過2002韓日世界盃，也曾在英超埃弗頓俱樂部效力。

退役之後，李鐵先後擔任廣州恒大淘寶俱樂部隊助理教練、中國男足國家隊助理教練、華夏幸福俱樂部隊總教練、武漢卓爾俱樂部隊總教練以及國家男子足球選拔隊總教練。李鐵2020年1月出任國足主帥，2021年12月辭職。

大陸前《體壇周報》記者冉雄飛今年5月9日在微博更新足壇反賭掃黑進展指稱：李鐵調查的留置期即將達到6個月上限，會在最近從留置的湖北某地轉移至正式的看守所，李鐵的家屬也得到了可以聘請律師探望和瞭解案情為其提供辯護的通知。據傳其妻龍菲已經聯繫了專業的辯護團隊，組團為李鐵做案件辯護人，由於李鐵涉案金額較大，案情也比較複雜，這個律師團隊的聘請費用不低，但具體情況不知。