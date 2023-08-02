全家Fami!ce霜淇淋10周年限定口味「莓好時光」標榜酸甜不膩，還有期間限定的日本進口黑色餅皮，49元。（全家提供／朱世凱台北傳真）

7-11酷聖石複合店推出獨家販售的「哈密瓜水果樂園」，59元起。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

7-11「思樂冰」熱賣，目前口味包括經典可樂風味、果漾蘋果風味蘇打、果漾檸檬風味汽水，30元起。（7-11提供／朱世凱台北傳真）

OKmart「香草牛奶霜淇淋」，30元。（OKmart提供／朱世凱台北傳真）

萊爾富推出首支自有品牌新冰「布丁風味雪糕」，30元。（萊爾富提供／朱世凱台北傳真）

高溫夏日加上疫情解禁，讓人更願意拿支冰走在路上享用，超商觀察冰品銷量在暑假期間上升2成以上，每當氣溫升高5度，業績就能再衝10％，整體買氣較去年同期成長至少1成，於是在此時猛攻自家獨創冰品，用經典品項與大眾都能接受的口味做延伸，有望再刺激冰品買氣起碼2成。

消費者一年四季愛吃冰，7-11看好近年冰品甜點化趨勢，與冰淇淋品牌酷聖石一塊打造複合店，現已超過260店，夏季新品主打「哈密瓜水果樂園」，選用哈密瓜風味冰淇淋拌入草莓丁、奇異果丁，滋味清爽；另思樂冰也持續熱銷中，實際走訪可發現單店一上午至少可賣出30杯，目前提供的4款口味用氣泡口感挑逗舌尖，也有揉合水果增添層次。

全家Fami!ce霜淇淋曾創下一年賣破4千萬支，迎接10周年推限定品「莓好時光」，以夏季最夯水果風味為主軸，融合蔓越莓、草莓、覆盆子、櫻桃與黑醋栗，酸甜適中的雪酪口感清爽不膩，還可搭日本進口黑色螺旋餅皮，訴求好吃又好打卡，5日至15日買霜淇淋就送限量Fami!ce繽菓球。不讓7-11思樂冰專美於前，品牌也預告9日將推與黑松聯名的酷繽沙新品。

OKmart同樣在指定店點推霜淇淋，口味強打「香草牛奶」，號稱來自紐西蘭乳源，並由杜老爺製作的香草牛奶霜淇淋為基底，口感濃郁醇厚，不分老少都愛吃，預計帶動冰品業績成長至少1成。萊爾富看準布丁是不敗口味，以首支自有品牌新冰「布丁風味雪糕」加入冰品之爭，訴求一咬就能感受奶香與焦糖香氣，滋味香甜滑順。