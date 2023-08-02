NONO被告性騷性侵神隱多日首現身北檢 遭一男子當面怒罵人渣 檢方複訊一小時後以50萬交保

本名陳宣裕的藝人NONO遭網紅「小紅老師」指控多次性侵、騷擾她及多名年輕女子，台北地檢署提告NONO涉嫌妨害性自主罪。北檢上月分「他案」偵辦後，迄今接獲8名被害人提告。北檢今指揮婦幼隊兵分3路搜索NONO的住處、公司，查扣手機及筆電等證物，婦幼隊將NONO移送北檢複訊，據了解，NONO對於性騷、性侵指控一概否認，檢察官訊後認為NONO涉嫌重大，但無羈押必要，諭知NONO交保50萬元。

NONO是繼炎亞綸後，第2位捲入＃MeToo事件遭檢察官交的藝人，針對NONO交保一事，小紅老師在IG限動上留言「無法接受」。

本案緣於1名女模6月19日在網路爆料，曾遭NONO在車上強吻，NONO澄清「沒有印象」後，網紅小紅老師21日舉行記者會，進一步說明自己遭NONO伸魔爪的經過，也爆料其他女性受害過程，估計有逾20名女性受害。

網紅小紅老師6月29日再於臉書發文，不滿NONO至今都「不承認、不道歉」的態度，痛批NONO「截至目前的加害者，就屬你最可恥」，並於30日到台北地檢正式提告NONO。她說，目前至少逾25人被害。

北檢上月分「他字案」後，陸續接獲共8名被害人提告，檢察官今指揮婦幼隊搜索NONO位於北市內湖的住處與公司等地，查扣NONO的手機、筆電等證物，警方將還原NONO手機、筆電內容資料，釐清NONO與被害人的相關對話紀錄。

檢察官並透過警方將傳票送達給NONO，傳喚NONO出庭，NONO在律師陪同下接受訊問。據了解，NONO否認性侵、性騷，檢察官經一個多小時的偵訊後，諭知NONO以50萬元交保，近日將把NONO改列「偵字案」被告偵辦。

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