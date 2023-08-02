桃園中壢詹姓男子等人2020年看到社群軟體抖音有網紅在超商放鞋子，為了模仿，幫黑鞋、拖鞋放在御飯糰、香蕉旁邊，並拍下照片，上傳臉書、IG。詹男去年已經被桃園地院判處拘役40日。但民事部分，超商請求精神撫慰金被駁回。

統一超商提告，指詹男與龍姓友人及2名少年2020年3月26日凌晨1時許，在桃園中壢1間超商，於抖音看到有網紅拍攝在「超商放鞋子」影片，因此詹男與龍男、2少年將黑鞋、托鞋放在超商的冷藏櫃，並拿手機拍照，以限時動態方式上傳到臉書、IG。超商說，此舉散布超商的門市食品衛生管理鬆散及品質不潔的不實訊息，因此要求依民法第184條第1項前段、第195條之規定賠償。

詹男坦承將鞋子放在冷藏櫃，但稱照片不是他拍，也不是他上傳網路，雖然願意賠償，但超商要求金額過高。

法院認為，統一超商屬於法人，名譽、商譽遭受損害，無精神上痛苦可言，雖誹謗行為致其商譽受損是對其經濟上評價之侵害，仍無精神上痛苦之可言，因此乃屬無據，應予駁回。

律師李德豪表示，如判決書所述，超商屬於法人，自然沒有精神痛苦可言。超商應主張商譽受損而請求賠償，或者因為少年的行為，導致冷凍庫商品需要丟棄等實質損害。