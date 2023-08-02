《詹姆士出走料理》到日本茨城探訪。（八大提供）

詹姆士主持的八大《詹姆士出走料理》繼出訪韓國後，美食觸角再度延伸海外，和來賓韋汝以考察團身分飛往日本「茨城」，當地是日本生產栗子的第一產區，外景隊將觀摩如何將農作物衍生出多元的新產品。

日本第一的栗子產地位於茨城縣笠間市，採收期是每年9月上旬到10月下旬，除了大家熟知的栗子蛋糕、糖炒栗子外，還衍生出栗子相關的餅乾、紅茶、牛奶、鹹派等多元豐富的美味食品。其中，最讓詹姆士驚艷的一道料理，就是將栗子做成的甜點「蒙布朗」和拉麵結合的日式創新美味，他分享口感帶著栗子本身的甜，與拉麵的醬汁混在一起，不會死鹹而且香氣很足，韋汝也大讚把甜點蒙布朗造型的栗子泥拌入拉麵中，完全沒有違和感。

此外，日本關東最古老的陶器也是源自茨城，就是已有240年歷史的「笠間燒」，詹姆士和韋汝更參訪集結了200多位陶藝家的作品，以及販售陶藝的美術館。兩人入境隨俗當起陶藝見習生，親自DIY體驗，手作過程中，詹姆士聯想起經典電影《第六感生死戀》，搞笑問：「沒有音樂嗎？」於是自己神來一筆即興清唱電影主題曲，一句「Oh my love my darling」逗得韋汝虧他老派。

而看似輕鬆的手作陶藝，其實暗藏細節，讓原先設定要做陶杯的韋汝在一時失手的狀況下，作品瞬間垮掉，被迫改變心意，換成製作盤子，韋汝笑說：「看起來簡單，做起來很難，尤其是要拿捏手的力道，特別不容易啊。」