國立高科實驗高級中等學校將落腳於高雄橋頭新市鎮，鄰近大學城、重要產業基地，市長陳其邁今(2)日於南科路竹科學園區為籌備處揭牌時表示，高科實中設校，從幼兒園、國中小到高中部，可滿足橋頭科學園區、楠梓園區及鄰近學區的就學需求，提供良好完善的就學環境與教育機會。

高科實中籌備處提前半年成立，陳其邁感謝國科會、教育部、南科管理局大力促成，以及立法委員邱志偉的協助，加速進行園區廠商回台後的教育銜接問題，未來高科實中將滿足橋科、台積電所在的楠梓園區就學需求，也為鄰近學區學童提供良好的教育品質。

陳其邁提到，現今南部在半導體S廊帶的助攻下，對於學校尤其實驗中學的需求非常高，促進下一代人才的培育發展至為重要，而因應時代快速變遷，教學內容、方法需有所突破，未來或許在高雄有誕生第2座實驗中學的需求，他認為應開始預先規劃，市府定會與國科會大力合作，一同催生、加快進行。

陳其邁看好高雄有第二所實驗中學需求。（圖片來源：高雄市政府提供）

高科實中規劃以高雄園區(路竹)、高雄第二園區(橋頭園區)及第三園區(楠梓園區)的員工子女、歸國學人子女，及設籍校址周圍鄰里學區的學童為對象，含國小部、國中部、高中部、雙語部、幼兒園，招收61班約1819人，預計今年底完成委託規劃設計作業，114年完成工程發包，117年竣工驗收，招生期程預定在115學年度借用校舍第一屆國小部新生入學，117學年度起全面招生。

高科實中的設校，在國科會、教育部、營建署、南科管理局、市府通力合作下，為南臺灣科技廊帶的建構，劃下重要里程碑，今天出席處揭牌儀式的還包括國科會副主委陳宗權、教育部國教署副署長戴淑芬、南科管理局局長蘇振綱及邱志偉、高科實中籌備處主任楊雅妃等人。