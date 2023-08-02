杭州動物園的馬來熊朝遊客揮手。

中國大陸杭州動物園馬來熊安琪拉（Angela）站得「直挺挺」的畫面，引發外界質疑是工作人員穿著馬來熊服裝偽裝，如今網路上又瘋傳安琪拉向民眾揮手的新影片，專家掛保證，影片中的馬來熊「絕對是真的」。

綜合《紐約郵報》（New York Post）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，7月27日，杭州動物園一隻馬來熊用後腳站得直挺挺地望向遊客、希望遊客丟食物的畫面引發熱議，除了站得筆直令人不敢置信外，許多人也注意到馬來熊臀部的明顯皺褶，懷疑是工作人員穿逼真道具服假冒。

杭州動物園的馬來熊不只站得直，還會揮手。

迫使杭州動物園發布聲明回應4歲的母熊安琪拉是真的，園方7月31日更特地為記者安排參訪。

According to media reports, a netizen posted a video on July 27, claiming that the sun bear in E. China's Hangzhou Zoo seems to be a human dressed as a bear. Subsequently, staff at the zoo responded that the bear was not being impersonated by a human.https://t.co/1ZhGbt8Ygm pic.twitter.com/MbH0RrPeQm — Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2023

近日網路上又瘋傳安琪拉對著遊客舉高左手揮舞的新畫面，這段影片的拍攝日期應該與前一支站直影片為同一天，只是拍攝角度不同。

Chinese zoo bear waves like a human in new video as experts claim it’s not ‘in disguise’ https://t.co/HBpNrlvQKU pic.twitter.com/MbMTV8ynHT — New York Post (@nypost) August 1, 2023

影片中可聽見，遊客對著安琪拉喊「哈囉」，安琪拉此時也剛好伸高左手揮動，似在回應遊客的呼喚。

This is a real bear, not a human dressed in costumes! A four-year-old Malayan sun bear named Angela in a Hangzhou zoo went viral on China's social media as a video showed the world's smallest bear standing upright and waving to tourists just like a human. pic.twitter.com/Azv2tTVJhv — Yicai Global 第一财经 (@yicaichina) August 1, 2023

針對近期相當受關注的馬來熊究竟是不是真熊，英國徹斯特動物園（Chester Zoo）專家瑪歇爾（Ashleigh Marshall）掛保證，影片中的動物「絕對是真熊」，不過她也坦言，馬來熊有些時候確實「很像穿著道具服的人類」。

當被問道安琪拉臀部的皺摺時，瑪歇爾說這是正常現象，也是馬來熊非常重要的身體特徵。

她解釋，這些皺褶能在馬來熊遭遇獵食者時保護牠們，當像老虎等大型動物準備獵食馬來熊時，寬鬆的皮膚讓牠們更容易轉身、活動更靈活，以進行反擊。