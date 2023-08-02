一名52歲黃姓銀行經理，最近發現上班注意力無法集中，開始變得易怒愛罵人，下班後看電視則會打嗑睡，不只腰圍變粗，性欲也下降許多，檢查後發現進入更年期，但透過藥物治療，已經順利找回活力與自信。醫師提供自我檢測表，提醒民眾發現任3症狀，很可能是睪固酮低下症（俗稱男性更年期）。

台北市立聯合醫院陽明院區泌尿科主任許富順解釋，男性的活力和性功能靠睪固酮維持，其負責精子製造、性慾、勃起功能、肌肉質量、骨質密度、情緒穩定、體脂肪的穩定、心臟健康等，30歲以後睪固酮逐漸下降，到50歲，約有38％男性睪固酮濃度低於正常值，他們會感覺活力不如從前、容易疲倦、記性不佳、性功能變差、情緒變得暴躁。

許富順提供「男性更年期／睪固酮低下自我檢測量表」，包含性慾降低、感覺活力下降、體力變差或耐受力下降、身高變矮、感覺生活變得沒有樂趣、覺得心情不好，脾氣變得暴躁、勃起功能變差、運動能力減退、晚餐後或看電視會打瞌睡、工作表現不佳，若男性有以上任3項症狀，很可能患睪固酮低下症。

他說明，睪固酮低於350ng／dL者，或在臨界值卻有男性更年期症狀者，補充睪固酮方法有針劑、皮膚吸收凝膠、鼻內凝膠或口服藥，多數泌尿科醫師多半建議以凝膠方式補充，劑型有皮膚吸收或鼻內吸收，也會定期抽血檢驗患者睪固酮濃度、PSA、血糖、血脂、血紅素等。

許富順強調，男性面對中年危機不須感到沮喪，應尋求泌尿科專科醫師診斷雨評估，若確認是睪固酮不足，現在有方便使用的補充凝膠，睪固酮濃度回復正常，輔助少鹽少油的飲食習慣、每週3次有氧運動，便能讓年輕帥勁、活力有如猛龍出閘。