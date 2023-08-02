2024總統大選，民進黨總統參選人賴清德雖在民調中持續第一，但支持度幾乎都維持在35至40%之間，雖有近9成的民進黨支持者都願意支持，但中間選民的拓展陷入困境。前立委郭正亮指出，賴清德不是很好的候選人、太ㄍ一ㄥ了，有幕僚建議賴講一些LGBT群體、同婚的議題，來拉抬年輕族群支持度，但賴清德直接回說：「你不知道我是誰嗎？」

郭正亮今(2日)在中天節目《綠也掀桌》指出，總統蔡英文2020年是58%當選，但目前賴清德沒有超過40%，已經掉了很多，有18到20個百分點跑掉，而且會持續這樣、越來越低，近期民調顯示，賴清德普遍是35%、甚至有33%，代表目前在野陣營打民進黨弊案的策略有效果。

郭正亮表示，賴清德也不是很好的候選人，口才不是特別好，不太噴金句，比較死板，講的話都重複，都是那些調性。主持人李佩瑄也指出，講話比較慢、語氣很平，配合度也不太高。郭也點出一個關鍵點，賴清德「太ㄍ一ㄥ」 (閩南語，指矜持、拘謹)。

郭正亮透露，有媒體報導選情內幕稱，賴清德目前的年輕族群支持度不高，有幕僚就建議賴講「LGBT群體」、「同婚」等議題；賴清德則直接回說：「你不知道我是誰嗎？」

郭正亮解釋，賴清德是長老教會，這個議題完全不是賴拿手的議題，過去推動同婚法案時，就有多位長老教會的立委說很痛苦。

郭正亮也直言，賴清德玩不來，這個難度跟讓賴清德未來半年都不要講「台灣是主權獨立的國家」一樣，賴清德做不到。