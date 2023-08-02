台中市大安區「大安濱海樂園」因部分設備老舊鏽蝕，以及風沙侵蝕等狀況，立法院副院長蔡其昌日前邀相關單位會勘，爭取3000萬元整建經費，預計10月動工，1年後完工，屆時風景區既有設施整合優化，吸引觀光客到來，以提升地方繁榮發展。

立法院副院長蔡其昌日前邀集交通部觀光局、台中市議員施志昌、台中市風景區管理所所長林政勳、台中市大安區公所、台中市大安區福住里里長吳添福、大安區福德社區發展協會理事長吳文騫等前往「大安濱海樂園」會勘。

蔡其昌提到，從35歲剛擔任立委以來努力爭取大安濱海樂園的環境整建，從最早防風林養灘定砂到沙腸帶固灘，爭取海濱露營區及濱海樂園遊客中心的整建，以及打造大安濱海地景廊道「綠光森林」，逐年爭取將近1億元整建總經費，藉此降低大安濱海樂園每年受季風嚴重侵襲的影響，同時讓大安濱海樂園能夠持續蛻變、增加觀光新亮點。

蔡其昌說，此次再度爭取3000萬元整建經費，將會針對既有的環境進行改善，打造更優質的觀光環境，希望能夠讓大安濱海樂園觀光效益持續提升。

市議員施志昌表示，感謝副院長蔡其昌協助爭取大安濱海園區整建經費，期盼此次工程計畫能夠將先前地方說明會時提到的北汕出海口淤積問題也一併處理改善，除了提升觀光環境之外，也解決在地漁民所遇到的問題。

台中市風景區管理所長林政勳指出，此次工程總經費約3000萬元，預計10月動工，2024 年底前完工，將辦理植栽養護區工程、親子細沙區工程及亮點遊憩區工程整建，期盼以「景觀生態保育」 內容為主軸，增加旅遊遊憩節點設施，並透過植栽養護加強防風定沙將海沙保留，營造避風港親子空間及亮點休憩環境。