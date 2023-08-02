在新能源車的趨勢下，經典車款也陸續出現由純電車款接班的態勢，在福特六和積極爭取下，Ford首款純電跑旅The All-Electric Ford Mustang Mach-E即將正式導入台灣市場，此車系出品牌知名的野馬車系，未來將提供Select、Premium及GT等3個車款，即日起可於Ford專屬網頁進行線上預約，或至Ford全台展示中心洽詢「電動車菁英」專屬服務，預計年底前陸續交車。

福特六和表示，3款車型預約訂購價為：Select（208萬）、Premium（248萬）及GT（268萬）。此外，自8月4日起，全台Ford指定展示中心將進行巡迴展出，讓更多消費者搶先一睹The All-Electric Ford Mustang Mach-E純電跑旅的卓越風采。

自1964年第一代Ford Mustang問世以來，「Mustang」一詞不僅成為全球雙門跑車的精神象徵，更儼然化身活躍於美式音樂、電影等當代文化的經典符碼，建構出其59年如一日的傳奇地位。

福特六和表示，在面對燃油轉電能此移動世代更迭的浪頭，The All-Electric Ford Mustang Mach-E不僅完美承繼Mustang家族的性能DNA，並且結合數位座艙科技、Level2智駕輔助系統 以及電池能源技術，勾勒出純電跑旅全新樣貌，上市至今全球熱銷不斷，亦將正式揭開Ford在台純電車款之全新佈局。

The All-Electric Ford Mustang Mach-E提供三款車型動力規格，分別為搭載72kWh標準版續航電池／單電動馬達的Select（288hp／43.8kgm），以及搭載91kWh增程版續航電池／雙電動馬達的Premium（368hp／59.1kgm）及GT車型（592hp／87.7kgm）。受惠於高效電動馬達以及單一固定齒輪比變速箱組合，使Ford Mustang Mach-E能即時對應電門深淺，快速達到扭力平原，展現飽滿強悍的性能輸出，當中GT車型更能夠達到0-100km/h僅需3.8秒的超跑級身手。

此外，Ford Mustang Mach-E全車系皆搭載了動態行車切換系統，內建輕聲、樂趣、無拘三種不同模式，該系統針對加速、轉向、動能回收、聲浪模擬、儀錶顏色皆有設計巧思，讓消費者可依循自身需求，坐擁乘馭多變的跑旅風情。

The All-Electric Ford Mustang Mach-E在Premium以上車型配置Ford eAWD智慧四輪驅動系統，該系統可將動力100％單獨輸出至前輪或是後輪，並依照不同的路面狀況，調整四輪輸出動力，提供車輛最佳化的循跡性及穩定性；當偵測到不需要四驅設定時，系統則會自行切換至最有效率的輸出模式，確保電池維持最佳耗能狀態。

GT車型更配置主動式電磁阻尼系統（MagneRide Damping System），可根據不同路況，以每秒1000次主動調整四輪避震器至最恰當的阻尼係數，讓車輛得以迅速適應不同路面變化，搭配設計於底盤位置的電池模組，有效降低車輛重心，提供優異的車身動態穩定性及操控性。

此外，The All-Electric Ford Mustang Mach-E全車系搭載煞車動能回充系統以及單踏板模式。煞車動能回充系統可在車輛減速或煞車時，將超過90％的煞車動能轉換為電能，並在電池接近滿電時限制動能轉換，避免電池出現過充情形；而在單踏板模式下，駕駛只需透過電門控制車輛起步、加減速、滑行至車輛停止（在必要煞車時，駕駛仍需要踩踏煞車踏板）等動作，當鬆開電門時，發電機即會進行動能回充，進一步提高車輛續航能力，並減少煞車來令片磨損。

The All-Electric Ford Mustang Mach-E承襲自Mustang跑車的經典元素，展現流暢與充滿力量感的車身曲線，勾勒出動感姿態，並以LED頭燈、三柱形日行燈（GT與Premium車型）、可自動啟閉降低風阻／調節電池溫度的AGS主動式格柵、Mustang家族經典三道格柵式燻黑尾燈（經典序列式LED尾燈）、19吋（Select及Premium車型）／20吋鋁合金輪圈（GT車型）、黑色擾流尾翼等設計，造就出鮮明的性能純電跑旅風範。

為深化整體視覺張力，性能車型GT則是採用封閉蜂巢式水箱護罩、GT專屬空力套件（含兩側進氣口、前下擾流以及後分流器）、Brembo Flexira系列煞車卡鉗以及Pirelli P Zero電動車專屬胎款，讓Ford Mustang Mach-E所承襲既有的跑車DNA更充份表露。Ford Mustang Mach-E於車身B、C柱配有全新設計的E-Latch電子門鎖，只需輕輕一按，車門即會自動彈開（含防夾功能），前門更設有輔助握把，不僅可有效降低車身風阻，更可讓使用者上下車時更顯優雅。

此外，車身B柱上亦設有Ford SecuriCode觸控式密碼鎖，車主可透過SYNC®4A娛樂通訊整合系統設定密碼，無須拿出鑰匙，即可以輸入密碼的方式輕鬆解鎖與上鎖車門，彰顯Ford致力於打造便利人因用車科技的高度用心。

The All-Electric Ford Mustang Mach-E以簡約、大器的設計初衷勾勒出科技座艙，車室內採用10.2吋數位化儀錶板，顯示了包含：可行駛里程數、電量、導航指引、駕駛輔助系統等重要行車資訊，並且搭配Ford與B&O共同開發的音響系統（功率560W、10具揚聲器），Soundbar式設計優雅融合於儀表台造型的音響主體，並自左而右貫穿中控台，巧妙地將揚聲器隱藏其中，展現出北歐簡約時尚的獨有氛圍，簡鍊的美感鋪陳更獲德國iF設計大獎肯定。

而中控台處則是採用15.5吋直立式中控螢幕（配置中央旋鈕），並搭載最新開發的SYNC 4A娛樂通訊整合系統，包含嶄新的人因觸控介面、優化的聲控系統、無線Apple CarPlay／Android Auto、原廠衛星導航以及線上車主手冊等多項便利機能。

受惠於GE1純電底盤平台帶來的2984mm長軸距設定，The All-Electric Ford Mustang Mach-E提供寬敞的腿部與頭部空間，搭配抗污漬、耐用、易清潔的Ford ActiveX座椅材質，為駕駛與乘客帶來出色質感、良好包覆及乘坐舒適性，對應後排座椅平整化底板設計，座艙空間機能更顯從容不迫；為帶來更為清晰、明亮的座艙視野感受，全車系配置全景玻璃車頂，其採用的Low-E特殊塗層技術，可讓車室維持冬暖夏涼，打造舒適座艙。

此外，Ford Mustang Mach-E擁有519L的後行李廂空間，藉由後排座椅打平可一舉擴增達1420L，再加上位於車頭的獨立儲存空間（100L）並採獨特排水設計，讓每一趟旅程都能夠隨心滿載。

The All-Electric Ford Mustang Mach-E最高搭載10具安全輔助氣囊，同時，全車系配置符合美國汽車工程師協會（SAE）Level 2駕駛輔助科技定義的Ford Co-Pilot360TM全方位智駕科技輔助系統，包含：ACC Stop & Go全速域定速巡航調節系統、PCA前向碰撞預警系統、LCA車道導正輔助系統、LKA車道偏移系統、BLIS盲點偵測系統、ESA避撞轉向輔助系統、CTA倒車來車警示系統、RBA倒車輔助煞停系統、FAPA自動停車輔助2.0、360度環景影像行車輔助系統（包括倒車影像）與駕駛疲勞警示系統等先進輔助安全科技。

此外，Premium及GT車型配置Glare Free防眩光遠光燈功能，藉此打造出前向／側向／後向的全方位安全防護層級，各項高規格安全科技，使Ford Mustang Mach-E榮獲歐洲Euro NCAP撞擊測試五顆星及美國IIHS TOP SAFETY PICK高分認證。

The All-Electric Ford Mustang Mach-E提供150kW CCS2直流快充規格，可於約33分鐘（Select車型）及45分鐘（Premium／GT車型）完成10至80％快速充電 ，日常亦可搭配交流慢充符合車主生活用車所需。福特六和與全台Ford經銷夥伴預計於2023年第四季陸續完成14個快充據點，包含六都、新竹、彰化、宜蘭、花蓮和台東都將設置快充設備，並由Ford展示中心充電策略聯盟夥伴TAIL特爾電力營運，建構車主未來環台輪廓。福特六和並同步提供車主電池／馬達8年或16萬公里保固。

10.2吋數位化儀錶板、15.5吋直立式中控螢幕內建SYNC 4A娛樂通訊整合系統及B&O音響系統等豐富科技配備。（福特六和提供／陳大任台北傳真）

全車系座椅皆採用全新Ford ActiveX材質（細節因車型而異），大幅提升乘坐舒適性。（福特六和提供／陳大任台北傳真）