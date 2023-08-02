今年3月故宮發生高畫質文物圖檔外流風波，除了權益受損，各界更擔心若有資安問題會造成更大的衝擊，然而事件後故宮內部管理依舊鬆散，據知情人士透露，故宮南院一名賴姓助理研究員，多次在家使用遠端打卡，不僅偽造出勤紀錄，更令關心人士擔心故宮的資安會出現漏洞。

據悉，故宮南院賴姓助理研究員，曾多次使用遠端連線打卡，實際上卻遲到缺勤，院內人士指出當事人還曾有假日值班未到勤，以及擅用職務之便使用辦公室，讓閒雜人等隨意進出，罔顧館藏文物維安等違規情事，向行政院和立委舉報，才使事件被曝光並進行調查。

據故宮政風室的調查，賴姓助理研究員確實曾於111年間「曾有未依規定使用VPN遠端連線作為出勤刷卡紀錄之違規情形，惟尚無發現未到院出勤之異常情形」此項僅以督導長官嚴厲告誡在案作結。院內人士認為此事涉公務員曠職、偽造出勤紀錄，過去類似案件發生在一般企業即以解聘處置，故宮顯然管理過於鬆散。

此外，知情人士指該當事人曾有假日值班未到勤，卻藉故加班至深夜的陋習，且已在故宮任職10年，在被檢舉後卻以不清楚執勤制度及打卡規範為由，未受懲處。故宮政風室的調查則是指出「當事人於111年確曾有假日值班未到勤之違規情形，其針對假日值班缺失提出檢討報告，並層級陳核自科長、專門委員至處長，業遭長官嚴厲告誡並返還補休時數在案。嗣後賴員皆合於規定時間內到勤刷卡，尚無發現新違規事實」。

至於該員藉故加班，政風室調查於112年4月至5月間，確實有加班時數未覈實之異常情形達9次，將由南院處檢討改進並追究行政責任；至於讓閒雜外人進入辦公室，經調查則無發現有重大違規使用的情形。