日本第二大在野黨「維新會」訪團2日上午與民眾黨主席柯文哲、民眾黨祕書長周台竹、立院民眾黨黨團總召邱臣遠、黨團幹事長張其祿、立法委員賴香伶及陳琬惠等人會晤。

日本維新會黨魁、眾議院議員馬場伸幸讚柯文哲，猶如維新會的創黨人橋下徹一樣有強烈的爆發力，望其秉持該爆發力帶領台灣前進。柯文哲則表示，與馬場伸幸已非第一次見面，感謝對方在六月赴日期間的熱情接待，同時也再次重申「台灣和平、日本和平、東亞和平」的主張。

柯文哲致詞時表示，六月赴日時走訪主要政黨實際了解日本社會對於區域穩定的想法，當時也受到馬場伸幸的熱情接待，雙方針對東亞安全議題交換許多寶貴的意見。此次馬場眾議員率領多位維新會成員拜訪台灣，趁此機會要向日本政界表達，日本與台灣同在第一島鏈的樞紐位置，呼應安倍晉三曾說過的「台灣有事，日本有事，美日安保有事」，柯文哲以「台灣和平，日本和平，東亞和平」回應。

馬場伸幸致詞時亦再次重申「台灣的和平就是日本的和平」，除分享日本積極地透過增加國防預算提升自我防衛能力，也表示維新會作為日本第二大在野黨與民眾黨在台灣一樣，期盼雙方一起努力，在動蕩局勢中發揮彼此的影響力。同時，馬場伸幸也提到幾次與柯文哲會面的感想，認為柯文哲與維新會創黨人、前大阪市長橋下徹一樣，有強烈的爆發力，希望柯文哲秉持這樣的爆發力，帶領台灣前進。

本次訪團中最年輕的維新會成員、日本參議員音喜多駿也好奇詢問柯文哲，民眾黨跟傳統兩大黨的差異。柯文哲回應道，國、民兩黨爭辯統獨議題致使台灣空轉30年，過於強調意識形態而未實際解決民生問題，但評估台灣現況既不會統一也不能獨立，所以他帶領的台灣民眾黨在強調「理性、務實、科學」的原則下，主張提升行政效能以解決人民的日常問題，也因此才獲得較多年輕人的支持。

參議員柴田巧則針對「如何處理兩岸問題」發問，柯文哲回應道，現階段應以Deterrence（嚇阻）及Communication （溝通）並行的兩大策略來處理兩岸關係，在保有足夠的自我防衛能力的同時，也要透過溝通設法降低台海戰爭的風險。

此外，雙方應採取循序漸進的交流，首先是文化、其次是經濟、而後才是政治。會中柯文哲也再次重申其支持恢復李登輝前總統「美日台國安高層會議」的主張，確保資訊同步掌握，共同維護區域安全。

民眾黨立院總召邱臣遠也向維新會成員呼籲，台日應在守護民主自由價值、維護區域和平穩定、強化台日周邊經濟三大目標來共同努力，並表示雙方在文化交流的層面已非常深厚，在經濟上台灣則是日本第三大的貿易夥伴，除了在半導體產業鍊的分工外，未來在傳統產業、綠色經濟都可以是合作的重點。

此外，邱臣遠也表示台灣民眾黨在立院已推動諸多法案來為台灣加入CPTPP做準備，民眾黨立院幹事長張其祿也針對台灣加入CPTPP的議題補充，盼維新會參眾議員可以在日本國會協助加速推動台灣加入CPTPP的進度。

日本維新會訪團由黨魁馬場伸幸率眾議員井上英孝、中司宏，參議員柳瀬裕文、音喜多駿、東徹、石井章、柴田巧，及隨團人員等共10人於8月1日至3日訪台，其中參議員石井章為維新會內知台派代表。