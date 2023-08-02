雲林縣虎尾鎮虎尾糖廠冰品販賣部，因去年9月花東地震受損，整修後近日試營運，不過民眾發現販賣部缺少無障礙空間、取消內用桌椅，相當不便，2日虎尾糖廠表示取消內用桌椅主要是提供更寬敞的購物空間，無障礙設施已著手設置，外用空間結合同心公園與糖業解說設施，加強行銷糖業文化。

虎尾糖廠冰品販賣部位於同心公園內，去年花東地震後發現柱子與屋頂結構受損，因此編列600餘萬元整修，除修復受損部分，也重新規畫內部空間，移除內用桌椅與電子遊憩設施，藉以增加購物空間與採光，並改善廁所設施、無障礙空間、室內外解說設施，提供更多元方便的採購服務。

台糖公司雲嘉區處長林明峯表示，整修前販賣部內動線較狹窄，每逢星期假日人潮多時，人擠人相當不便，整修後走道寬敞舒適；原本天花板過低有壓迫感，整修後拿掉天花板挑高，露出原有的木質結構，經強化顯得古色古香，也不再有壓迫感，同時也加強照明設備，讓環境更加明亮。

林明峯說，販賣部外面設有桌椅與電風扇，周邊樹木扶疏綠意盎然，在此享用冰品，可感受同心公園的花木之美，配合各種糖業文化解說設施，可讓民眾了解虎尾糖廠的歷史文化，以及全台唯一的五分車載運甘蔗作業，非常適合全家親子同樂。

林明峯指出，販賣部除販售台糖自有冰品，也有雲林各地的優質農特產，因此很多旅遊團會特地前來吃冰、購買雲林良品，販賣部整修後內部更寬敞，周邊更舒適，邀請大家前來「清涼一夏」。