為推動智慧生活創新應用發展，高雄市政府、iPass一卡通、KKCompany Technologies、LINE台灣、全家便利商店與亞灣新創園雲平台高雄AWS雲端聯合創新中心，聯手舉辦「支付在手，串起智慧生活 」黑客松競賽。這是全台首次結合行動支付、零售與高雄真實場景資料的創新競賽，即日至9月15日開放徵件，預計選出50組智慧提案，提供參與技術支持與參與創新工作坊機會，其中3組還可進行深度創新實證合作，有興趣的個人、新創公司或學研團隊，可至競賽網站上傳報名提案資料。

全球領導雲端運算平台Amazon Web Services（AWS）搭建競賽平台，結合全台唯一完整橫跨大眾交通、消費支付、生活繳費及社群轉帳四大領域的支付工具iPASS一卡通、透過「串流、雲端、大數據與人工智慧」串起產業數位轉型的頂尖跨國科技集團KKCompany Technologies。

這項黑客松競賽徵件的主題包含但不限於零售、內容、餐飲、金融、公益、反詐騙、影音串流應用等，除開放之平台資源外，合作各方將遴選一定數量之提案，額外提供技術指導、邀請參加亞馬遜「Working Backwards」創新工作坊進行更深度的合作討論，其中3組包含iPASS MONEY帳戶儲值金、KKBOX音樂帳號及BlendVision One平台技術開發資源、亞灣新創園雲平台與AWS合作提供之新創曝光、行銷資源等，進行深度創新實證合作。

高市經發局長廖泰翔表示，市府力推「數位轉型、淨零轉型」，透過「亞灣智慧科技創新園區計畫」與中央合作已逐步打造智慧科技產業生態系，更期待智慧科技應用能更全面拓展到民生消費、影音、交通與資安等服務場景，並透過AWS國際平台輸出，打造高雄成為資訊科技服務創新的國際門戶。

2022 AWS高雄雲端產業峰會。（圖片來源：高雄市經發局提供）

這次「支付在手，串起智慧生活 」黑客松競賽，各單位釋出豐沛的數據與技術資源，包含市府交通局提供上百支開放API公共運輸相關資料、一卡通與全家便利商店之去識別化之實證數據、KKCompany Technologies 旗下KKBOX及BlendVision之串流技術API、LINE 台灣官方帳號和豐富多元API服務的平台解決方案及AWS雲端運算技術支持，以打造「智慧生活」為目標，向各方提出創新應用並打造概念驗證原型品。