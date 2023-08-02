配合上櫃公司112年第2季財務報告的公布，櫃買中心一系列之「櫃買市場業績發表會」自112年8月9日起登場，櫃買中心指出，生技醫療與遊戲文創業均為櫃買市場重要特色產業，尤其生技醫療產業係政府近年來積極推動之重點發展項目；再者，櫃買市場最大族群為電子產業，且其景氣變化與資本市場之波動息息相關，工業4.0以及智慧製造已經是現代製造產業鏈的發展趨勢，因此8月9日首先安排「智慧製造與醫療」主題，邀請國內細胞治療專業集團訊聯、汽機車精密零組件製造廠商至興及影像感測器(CIS)廠亞泰到場說明公司財務業務及產業概況。

8月11日主題為「電子與文創」，邀請半導體測試介面探針卡廠旺矽(6223)及磁性元件廠聯寶(6821)，以及國內遊戲研發商宇峻奧汀(3546)讓投資人了解公司與產業的狀況。

櫃買中心表示，為凸顯櫃買市場特色及產業聚落，本系列業績發表會主題豐富，後續還有「資安與生技」、「電子零組件」、「櫃買特色」及「半導體」等多樣主題，希望透過櫃買市場業績發表會平台，使上櫃公司能適時向投資大眾說明營運績效及對未來產業前景看法，讓投資人進一步瞭解企業營運發展機會或挑戰。