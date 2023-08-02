AWS台灣暨香港總經理王定愷說明，發展AI重點並非算力而是算法，算力由AWS提供，且平台上也有自研晶片，企業只要購買就能擁有AI，且比起一般CPU高出40-50%的AI算力，且搭載輝達(NVIDIA)最新的H100 GPU的方案EC2 P5也正式推出，提供客戶選擇。

王定愷說：「面對生成式AI等前瞻科技帶來的挑戰和機遇，企業都應該積極擁抱技術革新，以具有創造力的方式想像未來的可能性，重塑企業及產業的未來。AWS在台灣深耕超過10年，未來將持續創新，為處於不同技術階段的企業提供全方位的服務與工具，幫助企業抓住科技創新的新機遇，鍛造基業長青。」

AWS日前在紐約高峰會上宣布一系列全新的生成式AI工具，包括Amazon Bedrock拓展代理（Agents）功能、Amazon QuickSight全新生成式BI（Business Intelligence）功能、Amazon Entity Resolution機器學習資料分析服務等，皆是期望能幫助客戶進一步釋放資料價值和生成式AI的潛力，在激烈的競爭中脫穎而出。

AWS全球IoT物聯網副總裁Yasser Alsaied及AWS企業策略師Gregor Hohpe今天也蒞臨台灣，分享國際最前瞻的物聯網、資料策略及AI等議題與雲端趨勢。包括緯穎(6669)、Deloitte勤業眾信、趨勢科技、Gogolook走著瞧等多家技術領先的客戶與合作夥伴將在兩天的活動中，分享他們如何善用AWS服務加速創新轉型，以及拓展業務的卓越成果。

AWS IoT物聯網副總裁Yasser Alsaied表示，無論是將虛擬與實體世界的資訊相連接，進而更快速地獲得明智的業務決策，還是帶動長期的業務創新、創造全新的業務體驗，透過AWS深入且廣泛的服務、解決方案以及合作夥伴方案，AWS物聯網技術將為各行各業、不同的應用帶來變革。首先，AWS在底層雲端基礎設施上，為客戶專門打造物聯網服務，能幫助客戶設計、連接和管理物聯網應用程式，並分析和處理資料；同時也與合作夥伴攜手提供專門的物聯網產業服務，支援客戶特定垂直產業應用。AWS還為客戶把關從雲端到邊緣的安全性，確保設備和資料的安全。

Yasser Alsaied也解析AWS物聯網服務如何幫助智慧工廠、智慧家庭、聯網汽車等多元產業更高效地拓展業務，助力原本就具備硬體優勢的台灣企業在全球競爭中成功突圍。