受疫情影響，睽違1年，唐獎1日在台北舉行頒獎典禮，永續發展獎得主傑佛瑞．薩克斯（Jeffrey D. Sachs）今(2)日在發表專題演講時表示，台灣政府做出了「2025非核家園」的能源決策，卻沒有提出長期規畫策略，「不太明智」，台灣還是得評估在有無核電的情況下，可選擇的能源選項為何。

對於台灣是否能達到2050淨零碳排的目標，薩克斯認為，台灣政府執意在能源政策走向「2025非核家園」，卻缺乏長期又實際的能源政策規劃，而核能還是得做為能源來源之一，台灣應該評估在有無核電的情境下，電力來源有哪些選項還有相關成本分析與影響，以及要提出長時間的規劃，但現在看來並非如此。

薩克斯提到，台灣提出能源占比是50％天然氣、30％燃煤、20％再生能源，「這不是策略、不是去碳化，是即興演出」。而在全世界去碳化的目標下，台灣在天然氣加燃煤的使用占比竟高達80％，顯示以出口導向為主的台灣，需要擔心產業規劃還有能源政策是否難以走出國際。

至於當前國際局勢緊張，尤其美中台危局升溫，薩克斯指出，美國可以在其中位居主要角色，不過態度上應退一步，去年時任美國聯邦眾議院議長的裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，「是不好的決定」，當時來台可說是「在緊張的情況下火上加油」，台灣應自己決定怎麼做，美國也不該挑釁。甚至美方該尊重台灣與中國大陸，不應該讓緊張升溫、陷入軍備競賽，如此只會讓區域更危險。

薩克斯同時也論及烏俄戰爭，他說，烏克蘭仍有主權讓戰爭結束，但美國仍持續參與，或提供烏克蘭武器對抗入侵的俄軍，會讓危局持續難解。

薩克斯強調，如果想要解決烏俄戰爭，他始終主張協商對談，但美國不只不願意，更不願承諾北約組織不擴張，當然其主要考量在於不希望在中方面前呈現出軟弱的形象，不過如此發展下去，最大的犧牲者依然會是烏克蘭，如果戰爭不結束，有極大的可能會變成歐洲的阿富汗。