清景麟建築團隊與泰嘉開發揮軍嘉義，推出「高鐵科技城」，更主打全社區652個車位全部配備電動車位。（柯宗緯翻攝）

清景麟建築團隊董事長林聰麟及泰嘉開發董事長呂金發看好嘉義房市。（柯宗緯翻攝）

「壹起飛建設」則看好高鐵南延屏東，首度到屏東卡位推案。（柯宗緯翻攝）

「壹起飛建設」董事長陳冠霖、執行長蔡宗叡則看好高鐵南延屏東，首度到屏東卡位推案。（柯宗緯翻設）

高雄品牌建商跨區推案，看好軌道經濟效應，不約而同搶進高鐵特區。清景麟建築團隊與泰嘉開發揮軍嘉義，推出「高鐵科技城」，更主打全社區652個車位配備電動車位。「壹起飛建設」則看好高鐵南延屏東，首度到屏東卡位推案，而區段緊鄰高雄，也吸引不少購屋族跨區置產。

近年高雄建商紛紛跨區推案，清景麟建築團隊董事長林聰麟觀察指出，上半年6都買賣移轉棟數年減幅度達20％，而全台增加的縣市僅有4個，其中嘉義是本島唯一，買賣移轉棟數年增幅達17％，創下史上最高紀錄，主因就是「求過於供」。

清景麟建築團隊與泰嘉開發繼第1案「高鐵國際城」，搶進嘉義打造史上最大規模造鎮後，近日「高鐵科技城」也動土。林聰麟認為，嘉義正在轉型，擁有嘉義科學園區、馬稠後產業園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心等8大園區，創造2800多億產值及6.8個就業機會。

林聰麟分析，新建案購屋客層有7成為在地客，大多是公務員及科技人士，因此鎖定未來科技人士，預計928檔期公開銷售。泰嘉開發董事長呂金發則看好高鐵通車後，大為改變國內產業生態，直言「有產業就有就業」，因此看好嘉義房市。

「高鐵科技城」基地4731坪，樓高地上15層、地下3層，規畫戶數645戶23到36坪的產品，公設有700坪中庭花園、泳池、餐酒館、劇院等。此外，響應政府的「2040年新售汽車全面電動化」政策，全社區652個車位全部配備電動車位，以及將近700坪大型「城中園」花園，將來完工時，堪稱嘉義首座最「綠」造鎮社區。

另外，近年積極在南台灣布局推案的壹起飛建設，過去在高雄岡山推出「聚賢匯」系列作品，並已於大立漢神及漢神巨蛋商圈購地，未來將有指標企業總部及指標建案陸續推出。近日也首度跨到屏東市推案，基地位於屏東縣民公園旁，推出電梯公寓產品。

壹起飛建設執行長蔡宗叡指出，屏東近年來積極城市轉型，規畫科學及科技園區，完善醫療設施加上高鐵南移及產業進駐，讓屏東市房市利多不斷。

「壹起飛建設」董事長陳冠霖指出，依據實登揭露，屏東市近3年大樓及電梯華廈及公寓預售屋房價，已從2021年每坪22.8萬元，提升到26.9萬元，房價漲幅近2成，然而區段相對鄰近高雄市仍有不少價差，也讓近年來有愈來愈多購屋族跨區置產。

壹起飛建設屏東案屬低公設比建築，室內空間變大，2～4房產品民眾買屋等同終生免換屋，並透過住家空間挑高，將整體視野更加通透明亮，每層戶數單純僅2～3戶，並規畫平面車位。此外，還打出南台灣最強防水10年保固，一次購屋享有建商永續服務。