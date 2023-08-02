高雄品牌建商跨區推案，看好軌道經濟效應，不約而同搶進高鐵特區。清景麟建築團隊與泰嘉開發揮軍嘉義，推出「高鐵科技城」，更主打全社區652個車位配備電動車位。「壹起飛建設」則看好高鐵南延屏東，首度到屏東卡位推案，而區段緊鄰高雄，也吸引不少購屋族跨區置產。
近年高雄建商紛紛跨區推案，清景麟建築團隊董事長林聰麟觀察指出，上半年6都買賣移轉棟數年減幅度達20％，而全台增加的縣市僅有4個，其中嘉義是本島唯一，買賣移轉棟數年增幅達17％，創下史上最高紀錄，主因就是「求過於供」。
清景麟建築團隊與泰嘉開發繼第1案「高鐵國際城」，搶進嘉義打造史上最大規模造鎮後，近日「高鐵科技城」也動土。林聰麟認為，嘉義正在轉型，擁有嘉義科學園區、馬稠後產業園區、亞洲無人機AI創新應用研發中心等8大園區，創造2800多億產值及6.8個就業機會。
林聰麟分析，新建案購屋客層有7成為在地客，大多是公務員及科技人士，因此鎖定未來科技人士，預計928檔期公開銷售。泰嘉開發董事長呂金發則看好高鐵通車後，大為改變國內產業生態，直言「有產業就有就業」，因此看好嘉義房市。
「高鐵科技城」基地4731坪，樓高地上15層、地下3層，規畫戶數645戶23到36坪的產品，公設有700坪中庭花園、泳池、餐酒館、劇院等。此外，響應政府的「2040年新售汽車全面電動化」政策，全社區652個車位全部配備電動車位，以及將近700坪大型「城中園」花園，將來完工時，堪稱嘉義首座最「綠」造鎮社區。
另外，近年積極在南台灣布局推案的壹起飛建設，過去在高雄岡山推出「聚賢匯」系列作品，並已於大立漢神及漢神巨蛋商圈購地，未來將有指標企業總部及指標建案陸續推出。近日也首度跨到屏東市推案，基地位於屏東縣民公園旁，推出電梯公寓產品。
壹起飛建設執行長蔡宗叡指出，屏東近年來積極城市轉型，規畫科學及科技園區，完善醫療設施加上高鐵南移及產業進駐，讓屏東市房市利多不斷。
「壹起飛建設」董事長陳冠霖指出，依據實登揭露，屏東市近3年大樓及電梯華廈及公寓預售屋房價，已從2021年每坪22.8萬元，提升到26.9萬元，房價漲幅近2成，然而區段相對鄰近高雄市仍有不少價差，也讓近年來有愈來愈多購屋族跨區置產。
壹起飛建設屏東案屬低公設比建築，室內空間變大，2～4房產品民眾買屋等同終生免換屋，並透過住家空間挑高，將整體視野更加通透明亮，每層戶數單純僅2～3戶，並規畫平面車位。此外，還打出南台灣最強防水10年保固，一次購屋享有建商永續服務。
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