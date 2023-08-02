桃園市大溪老街是熱門景點，為舒緩當地交通壅塞及停車位不足問題，市府交通局自7月起試辦為期3個月的「月眉停車場-大溪老街」假日免費接駁車，但民代批評，相關資訊並未和遊客充分宣導，且站名與站點不明確，外地人摸不著頭緒在哪裡上下車，大溪地區假日塞車問題仍無法有效改善。

交通局公共運輸科長黃心韻說，會搭乘免費接駁車的遊客，多半是離大溪老街較近的橋頭停車場停滿沒位置轉移到月眉停車場，或是要到月眉休閒農業區想順道前往大溪老街遊玩的遊客，而這些車流都要通過武嶺橋才能抵達月眉，所以假日武陵橋前車多無法避免，而大溪老街假日都有交通管制，應該不至於壅塞。

她也說，假日免費接駁車1天有25班次，班距20分鐘，平均每班人次7.04人，平均每日人次176人，搭乘尖峰時段為上午11點至下午2點20分，目前每周都會滾動式檢討，待試辦期到9月底結束後，將視運量狀況檢討是否續辦或調整離峰時段班次。

市議員李柏坊說，當地不透過接駁無法解決塞車問題，但相關資訊並未和遊客充份宣導，像是大溪交流道接平面道路沿途的電子看板，應該要更頻繁宣傳月眉停車場至大溪老街免費接駁車相關資訊。

他也說，目前的免費接駁站點設計位置不夠明確，且外地遊客對大溪不熟悉，只看站名不曉得沿途可以在哪裡上下車，在月眉停車場及大溪老街上，應該要設立完整的接駁資訊告示牌，且接駁站點應該要再增加，才能增加遊客搭乘意願。