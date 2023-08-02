宏捷科營收復甦不停歇，7月營收2.32億元；累計前七月營收亦達11.01億元，順利突破10億元大關，年減幅度再收斂至21.65％，宏捷科指出，目前客戶庫存均已消化至非常健康的水準，客戶拉貨動能也穩健持續，第三季展望依舊樂觀。

隨傳統旺季到來，公司指出，手機、Wi-Fi均可望穩健向上，手機方面，即便客戶下單仍以急單形式居多，但基本上已類似regular order，7～9月目前看來營運狀況依舊不錯，儘管消費市場依舊相對保守，仍會有一定的換機需求，以目前在手訂單觀察，預期第三季營收有機會較前季成長25％～30％。

至於產能利用率方面，公司則預估，下半年產能利用率可望持續回升，再較第二季的40％拉升至50％～60％，帶動全年營收逐漸成長，下半年優於上半年。

此外，大陸疫情解封後經濟復甦速度不如預期，進入第二季後經濟的月增速更開始減弱，而為拯救低迷景氣，大陸政府也開始規劃推出更多新的經濟刺激政策，市場也期待，未來補助範圍，若能自目前的家電用品擴展至消費性電子產品，將有望帶動PA族群營運「急起直追」，業者同樣高度期待。