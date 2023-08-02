屏縣府推動汙水下水道至今28年，目前有屏東市、恆春鎮、潮州鎮、東港鎮、內埔鄉等5大系統正建設中，當中最早推動的屏東市，雖然所有管線已完成，但家戶接管率僅64.31％，晚10年推動的恆春鎮接管率則高達87.59％，對此，縣府分析與住宅密集度有關，呼籲民眾要踴躍接管，才能提高生活環境品質。

據縣府水利處資料顯示，屏東市自1995年起推動汙水下水道建設，目前進入第4期工程階段，所有地下管線已完成，但以計畫戶數5萬6712戶中、僅有3萬6476戶接管來計算，接管率只有64.31％，相較之下，從2005年推動建設的恆春鎮，接管率達87.59％。

對此，縣府水利處指出，屏東市的接管率確實還有進步空間，而20餘年來接管率不高的原因有跡可循，首先屏東市的住戶密集度高，其計畫接管戶數有5萬餘戶，恆春鎮只有4850戶，再者是屏東市很多老舊房屋的原汙水設計在建物後方，對應到後巷多有違章，導致有施工空間不足等問題。

此外，屏東市還有很多連棟式的透天厝，當中只要有1戶不願接管，其他戶也就無法接了，這些都是屏東市推動汙水下水道建設所面臨的問題，屏東市預計在2024年完成整體汙水下水道建設，希望民眾可以踴躍接管。

水利處長江國豐說，汙水下水道不僅可以改善民眾住家環境衛生，提昇生活環境品質，還能進一步恢復河川水質，以恆春鎮為例，現在東門溪、保力溪的水質都有很明顯的改善。

江國豐強調，家戶申請接管不用錢，所有建設費用都是由公務預算支出，民眾提出申請後，只要配合施工即可，同時也能藉此清除違章、改善後巷環境。