調查局獲報，國外跑步機等運動用品進口商、 上市公司「岱宇國際」林姓負責人，涉嫌勾結股市金主及炒手，利用人頭帳戶，以相對成交等沖洗式炒股手法、操縱岱宇股價，涉嫌違反《證交法》，台北地檢署2日指揮調查局中機站兵分22路搜索，約談林男共16人到案，稍晚移送北檢複訊。

岱宇公司林姓負責人涉嫌自2018年至2019年間，勾結股市操盤手及金主，透過10多個人頭帳戶，以相對成交手法，拉抬公司股價，案經證券交易所查覺交易異常，移請調查局偵辦。至於林男等人的不法所得金額，檢調仍調查釐清中。

檢調獲報，岱宇遭操縱股價期間，每日的成交量不高，但相關交易卻出現人頭帳戶之間彼此買進及賣出等，涉及操縱股價的相對成交手法，經主管機關證券交易所察覺異狀，因此移送檢調查辦。

岱宇國際成立於1990年，以國際貿易起家，經銷網遍布86國，擁有130多家事業夥伴，成為全球頂尖的健身、物理治療和運動器材品牌，業務範圍涵蓋產品的設計、製造和經銷。