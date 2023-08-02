有些人一受委屈就急著爭辯，也有人選擇摸摸鼻子算了，不和對方計較太多。《搜狐網》命理專欄分享，雙魚座、摩羯座和射手座最擅長隱忍，不管面對什麼樣的困境或委屈，都會第一時間選擇往自己肚子裡吞，而不是對別人生氣或和別人產生爭執。

▎雙魚座

雙魚座雖然脾氣好，但不是沒脾氣，只是更善於發洩自己的壞情緒，可能會痛快地哭一場、和朋友聚餐小酌，藉此發洩心中的怨氣。雙魚座認為，有些事情沒必要當面和對方溝通，如果說出來，就像很介意這些小事一樣，沒有容忍的肚量，他們不希望在外人面前留下這樣的印象，因此很多事都會選擇隱忍，並且想辦法控制脾氣，讓大事化小、小事化無。

▎摩羯座

摩羯座認為有些事情「慢慢來反而比較快」，因此面對任何狀況，都會留時間思考，看看自己是否有哪裡做得不好？這件事是否還有轉圜餘地？所以總是表現出不著急、好脾氣的模樣，同時遇到任何委屈也習慣隱忍，對待朋友和另一半無比寬容，對待任何人都相當友好，摩羯座的好脾氣，加上總是三思而後行，讓他們獲得好人緣，並給予事業上的幫助，能闖出不俗的成績。

▎射手座

射手座覺得做任何事情都是有代價的，包含發脾氣也是，不但會傷害他人，還會傷害自己的身體，不如好好思考如何解決問題，因此當心中有怒火準備要燃燒時，他們就會選擇壓抑，久而久之也就慢慢熄滅了。射手座尊重「人各有志」，既不在乎別人的評價，也不介意別人有和自己不同的觀點，也不會因為一些雞毛蒜皮的小事，就開始生氣、和對方爭論。