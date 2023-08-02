桃園市草漯沙丘為全台首座沙丘地質公園，綿延8.1公里沿海沙漠景色被譽為「台版撒哈拉沙漠」，在網路社群掀起打卡熱潮。桃園市海岸管理工程處以「故事行銷」手法，將沙丘動植物及設施擬人化，設計Q版角色，盼打響草漯沙丘品牌名稱。

草漯沙丘全新視覺角色近日上線，獲網友好評，海管處表示，盼藉草漯沙丘範圍內動植物及設施擬人化成吸睛角色，透過這些代言人角色互動演出具地景知識的故事情節，以故事行銷手法讓民眾產生興趣，推廣草漯沙丘品牌，傳遞地景保育及環境教育重要性。

這次共設計9個角色，以「沙丘寶寶和他的好朋友們」為主題，主角為「沙丘寶寶」，好朋友們則包括東方環頸鴴、濱刺麥、角眼沙蟹、黃槿精靈、小燕鷗等常見動植物及二級保育類野生動物，依其特性設計角色個性，另還有風機、碉堡等地景元素等，最後則是台灣地質公園LOGO，代表草漯沙丘為台灣地質公園網絡一員。

主視覺及臉書橫幅設計，則以「大園潮音海觀景步道」、「觀音白沙屯觀景步道」和沙丘地景為主要景致，融合上述故事角色，呈現海岸沙丘獨特的環境生態。

海管處提到，針對桃園海岸4大生態亮點包括溼地、藻礁、沙丘及石滬，繪製桃園海岸生態旅遊導覽地圖，其中許厝港重要溼地明星鳥種唐白鷺、中杓鷸也有製作專屬Q版形象。

海管處表示，日前已更新草漯沙丘地質公園臉書粉絲頁橫幅，替換上草漯沙丘新視覺設計，增添生動活潑氣息，吸引民眾追蹤。未來將應用新視覺在草漯沙丘各項活動的主視覺看板、海報、文宣品或衍生商品等，強化溫暖活潑故事形象。另也預計將以「沙丘寶寶和他的好朋友們」為主題設計漫畫故事，透過逗趣故事情節與角色設定，讓大眾認識草漯沙丘，瞭解海岸生態環境教育的意義。