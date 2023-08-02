花蓮縣消防局特搜隊35名隊員本月將出國受訓，精進救災技能，其中20人將遠赴全世界隧道數量最多的國家瑞士，參加公路隧道災害救援訓練，另外15人則前往新加坡參加特種搜救專業訓練，加強特殊災害救援能力，縣長徐榛蔚今特別授旗，預祝訓練順利。

花蓮因地理環境關係，時常面臨颱風、地震等侵擾，複合型災害風險偏高，因此肩負搜救重擔的消防局特搜大隊，日前辦理36小時不間斷震災救援演練，持續精進搜救量能，35名8月更將遠赴瑞士及新加坡受訓。

消防局表示，蘇花改通車後未來可能發生隧道意外事故的風險，而瑞士是全世界隧道最多的國家之一，全球最長的聖哥達隧道（Gotthard）亦座落於此，發生隧道事故機率相對較高，不過瑞士消防單位具豐富的隧道救災成功經驗，更建置IFA等相關救援訓練中心，因此今年將派出特搜隊20名隊員於5日前往受訓，相信為期2周的訓練能有效提升同仁救災技能。

消防局也提到，為強化消防局車輛救援能力，此次訓練也將赴搶救破壞器材的荷蘭Holmatro總公司，進行車輛結構介紹、破壞要領及操作技巧，並與total safety solutions公司學習電動車搶救安全輔助工具支原理介紹與操作等相關課程。

另外15位特搜隊員則會在8月19日到新加坡民防學院 （SCDA）進行為期2周的訓練。消防局說，SCDA是新加坡民防部隊主要培訓機構，致力開展民防領域的專業化跟培訓，內容涵蓋災害管理、消防、城市搜救等多項課程。

SCDA自1999年開辦迄今，已培訓來自137個國家餘6000名國際學員，除提供相關培訓課程，還提供訂制的培訓諮詢，消防局特搜隊這次參加的課程，主要是接受城市搜索和救援行動，期許透過持續模擬跟訓練，充實縣內自主救災效能。

縣長徐榛蔚今在35名特蒐隊員出發受訓前，特別授旗給率領瑞士隊的代理局長吳兆遠，跟新加坡隊的秘書李龍聖，期許大家能藉由訓練吸收更多寶貴經驗及技術，讓消防局未來在參與國內外各類型的災害救援任務時，皆能順利完成。