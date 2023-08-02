澎湃新聞報導，大陸中央氣象台最新消息，自8月2日起，北方降雨重心從華北地區轉移至東北地區一帶；今年第6號颱風卡努已經移入東海，並逐漸向浙中至閩北一帶沿海靠近，預計3日夜間至4日上午轉向東北方向移動，登陸大陸的可能性減小。降雨重心移至東北，具有一定極端性。

8月1日，華北極端強降雨有所減弱，但河北中西部和北部沿山地區、北京等多地降水並未完全結束，部分地區仍有陣雨或雷陣雨天氣，需警惕可能發生次生災害。大陸中央氣象台8月2日10時繼續發布暴雨藍色預警和強對流藍色預警，預計2日至4日，副熱帶高壓週邊輸送的暖溼氣流，配合冷空氣影響，北方降雨重心轉移至東北地區一帶，且降水持續時間較長。

此次東北地區降水過程具有一定極端性。據中央氣象台首席預報員于超說明，未來三天東北地區動力抬升條件、水汽條件、能量條件均較好，加上具有一定的垂直風切變，整體利於區域性強降水的出現，部分地區會伴有短時強降水和雷暴大風等強對流天氣，同時需關注龍卷的可能。

具體來看，8月2日至4日，內蒙古東部、東北地區多陣雨或雷陣雨天氣，其中內蒙古東部、吉林大部、黑龍江南部和東部、遼寧中東部等地部分地區有大到暴雨，局地有大暴雨。同時，雲南、貴州、海南島等地有中到大雨，部分地區暴雨。上述部分地區伴有雷暴大風或冰雹等強對流天氣，中小河流洪水、地質災害、山洪、城鄉積澇、農田漬澇等次生災害氣象風險高。

根據吉林省氣象台預報，吉林今年入汛以來最強降雨過程核心時段是8月2日至3日，本次過程伴有短時強降水、雷暴大風等強對流天氣，特別需要防範由此引發的局地風雹災害。

未來三天，東北地區公眾需關注氣象部門發布的最新預報預警資訊，出行時注意安全並遠離災害易發區和河道。同時，較長時間降水易造成玉米等高稈作物倒伏，低窪農田漬澇風險較高；設施農業需做好加固工作，壓緊棚膜線，提前檢查排水管網，以避免雨水倒灌和棚內積水。

大陸中央氣象台8月2日繼續發布颱風藍色預警和大風黃色預警。

8月2日8時，卡努中心位於浙江省玉環市東偏南方向約610公里的東海海面上，中心附近最大風力有16級（52米／秒，超強颱風級）。預計，卡努將以每小時10公里至15公里的速度向西偏北方向移動，強度變化不大，並向浙江中部至福建北部一帶沿海靠近，預計3日夜間至4日上午，在浙江南部近海轉向東北方向移動，趨向日本南部洋面，強度逐漸減弱。

中央氣象台首席預報員董林分析稱，目前來看，其近海轉向路徑與0016號颱風桑美具有一定相似性。與8月1日相比，目前預報卡努直接登陸的集合成員數較1日有明顯減少，同時預報轉向後再西折登陸我國的情況幾乎沒有。

董林表示，卡努將在8月3日夜間至4日上午在浙江南部近海轉向東北方向移動，最近時離海岸線200公里左右。到轉向前，卡努強度先維持後緩慢減弱，到達浙江近海時，強度為強颱風級，登陸浙閩沿海的可能性減小。

受卡努影響，8月2日白天到夜間，巴士海峽、台灣以東洋面、東海大部及釣魚台附近海域以及、長江口區、杭州灣、浙江沿海、福建北部沿海、台灣島北部沿海有6級至8級大風、9級至10級陣風，其中東海南部及釣魚台附近海域風力可達9級至12級、陣風13級至14級；其中，卡努中心經過的附近海面的風力可達13級至16級、陣風17級及以上。

董林提醒，伴隨卡努進入東海，受其周邊環流影響，大陸東部沿海地區和海域將有持續風雨天氣，建議沿海各地做好防禦準備，在附近海域航行的船舶需注意安全。

大陸「中國天氣網」指出，華北、黃淮經歷了一次三天大範圍持續性強降雨天氣過程，北京、河北部分地區遭遇極端強降雨，1日起，華北雨勢明顯減弱接近尾聲，「接棒」強降雨，暴雨已從華北、黃淮轉戰東北，需警惕局部地區龍捲風，2、3兩日吉林中東部、黑龍江東南部成為強降雨中心，局地將遭遇暴雨或大暴雨。另外，與華北持續性強降雨過程相比，東北此輪降雨強對流天氣更為凸出，局地需警惕雷暴大風、冰雹、甚至龍捲風。