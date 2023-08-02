阿喜非常聰明，出生第一天就會自己喝水。（張毓翎攝）

阿喜和阿花在一起的模樣，都頗受遊客喜愛。（張毓翎攝）

台南柳營「老牛的家」今年初收容一頭5歲的走失母牛「阿花」，日前被發現懷孕，原本預產期推估在10月底至11月初，沒想到牛寶寶提早3個月報到，管理人員前天早上來上班時，驚見柵欄旁出現一頭全身溼答答的小牛，超驚喜，連日來都有遊客搶著跟小牛拍照。

今年大年初三台南安南區出現一頭走失母牛，因為一直沒有人認領，最後台南市政府農業局將牠送往「老牛的家」照養，並取名「阿花」；前陣子，阿花被管理人員發現疑似懷孕，後來也經獸醫師證實，由於園區其他5頭老牛都是母的，只有管理人員是公的，年輕的阿花應是在走失前就懷孕。

管理人員謝清彬說，阿喜非常聰明，出生第一天就會自己喝水，有次掉進水溝，還會自己爬出來，而且牠的腿特別長，是一位「長腿妹妹」，有時候要找媽媽還會發出類似「咩咩咩」的羊叫聲，頗受遊客喜愛。不過阿花對阿喜很保護，只要陌生人一靠近，就會圍在牠旁邊警戒，遊客大多都遠遠的拍母女倆。

謝清彬提到，阿花產後恢復良好，吃得特別多，經常需要餵牠牧草，之後還將買營養品幫牠好好坐月子。