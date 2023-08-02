1名70歲婦人因反覆大便出血，經大腸鏡檢查確診為直腸癌，未料，後來轉診至大醫院再做更詳細的檢查與治療，竟發現肝臟出現多個轉移病灶。大腸直腸外科醫師陳威佑表示，肝臟是血流量非常豐沛的器官，而癌症為了因應不斷增生的細胞，又急需血液中的養分和氧氣來供應，因此癌細胞就容易轉移到肝臟，其中腸胃道腫瘤，如大腸癌、脾臟癌，皆是很常見的轉移來源。

陳威佑在臉書粉專「大腸直腸外科 陳威佑醫師」發文表示，從生理角度來看，腸胃道在消化吸收大量養分的同時，也吸收了許多雜質與毒物，皆需要先經過肝臟做初步的養分儲存與排毒，才不會造成人體直接性傷害，因此演化出門脈系統。他指出，腸胃道回流的血液，都會透過肝門靜脈送至肝臟先行處理過，再進入人體全身循環，例如酒精、食品添加物等都會先在肝臟代謝，可說是人體沉默守護者。

陳威佑提到，根據一篇2022年發表在《信號轉導和靶向治療》的論文顯示，將近50％的大腸癌會轉移至肝臟，癌化的大腸細胞在改變原有細胞特性後不僅會侵犯鄰近組織，在爬行通過血管壁後，會跟著血流、順著肝門靜脈，直接被送到肝臟；而肝臟就成為大腸癌細胞的首個落腳處，這也是肝臟常會是大腸癌第一個轉移點的原因。

除此，台北榮民總醫院一般外科醫師金光亮曾表示，肝轉移在大部分的癌症，代表惡性腫瘤全身轉移的一部份，通常治療效果不佳，但大腸癌合併肝轉移卻是少數例外之一。他解釋，原因可能是大腸癌遠處轉移，通常第一站就會到達肝臟，所以肝轉移很可能為早期轉移及唯一轉移的地方，仍有機會接受手術達到痊癒的結果，呼籲此類病人不要放棄治療。