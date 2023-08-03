路透社報導，面對歐洲部分最緊張的勞動力市場，波蘭和捷克武器製造商正在推出或擴大招聘及培訓新員工的計畫。

中歐軍火工業一直在以柏林圍牆倒塌以來最快的速度，生產槍枝、彈藥及其他軍事物資，隨各國國防支出增加，這些業者加快生產速度，來供應烏克蘭並滿足全球需求。

捷克彈藥廠STV集團董事長哈克 （David Hac） 告訴路透社，該公司已和距離捷克首都布拉格東南方約200公里城市波利奇卡（Policka）的工廠達成協議，為新員工興建多間由公司資助的公寓。

他表示，該公司也已開始在食堂為退休員工提供餐飲，以便他們和其他員工分享最近重啟產線的知識，該工廠最近開始為烏克蘭生產蘇聯時期的彈藥。

據歐盟統計局（Eurostat）數據，捷克和波蘭是歐盟失業率最低的國家，兩國今年6月平均失業率為2.7%，遠低於歐盟國家同期平均5.9%。

捷克國防與安全產業協會（DSIA）主席兼執行董事海涅克（Jiri Hynek）告訴路透社，缺乏人力可能會將生產轉移到中歐以外地區。他估計，若有足夠的勞動力和原物料，捷克相關企業的產量將可提高20%。

海涅克說：「我們的人口正邁向高齡化，研究、開發人員及創新人才也在老化，技術和自然科學（部門）肯定也缺乏可用人才。我們需要成長，但我們苦於無從找人。」