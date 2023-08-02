杜蘇芮颱風造成嘉義縣沿海蚵棚嚴重受損，牡蠣收成受影響，不少盤商改往雲林縣採購，2日雲林蚵農表示這幾天買氣相當旺，帶殼牡蠣產地零售價每台斤約60元、牡蠣仁每台斤180元，價格還不錯，大家一大早便出海搶收，雖然雲林蚵棚也因颱風受損，但沒有嘉縣嚴重，還是可以採收到一些牡蠣。

卡努颱風往台灣北部移動，雲林沿海2日小風小雨，金湖港、台子港、箔子寮港都出現蚵農採收牡蠣，蚵農說其實雲林蚵棚在杜蘇芮颱風來襲時，也出現不少毀損，但因雲林沿海被編列為離島工業區，沒有全面進行養殖登記，因此受損情況難以統計，大家只能自行吸收損失。

蚵農表示，這幾天不少盤商前來採購牡蠣，帶殼牡蠣主要是供應最近相當流行的吃到飽烤蚵店，烤蚵店會買整簍帶殼牡蠣，去除生長不佳、壞死部分，供應顧客燒烤，對店家而言大批購買可壓低價格，顧客也可吃到飽，因此生意很好，帶殼牡蠣需求量大增。

至於人工剝好的牡蠣仁，購買對象為餐廳、小吃店與一般民眾，目前維持每台斤180元左右，近期正是牡蠣最肥美的季節，餐飲業牡蠣料理很受歡迎，用量大；家庭主婦也把握牡蠣價廉物美時期，經常買牡蠣給全家享用，買氣很旺。

蚵農提到，2日北風稍轉強，但因雲林北方有六輕、新興離島工業區擋住，因此對牡蠣影響較小，預計日後南風會愈來愈強，牡蠣生長將受影響，因此這幾天雲林會持續搶收。