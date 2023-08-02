藝人謝忻自出道後，在演藝圈已打拼約17年的光景，過往她曾在社群上透露過有一位穩定交往的圈外男友，至於是否結婚就順其自然，而她也時不時的在社群上曬出與男友的互動放閃。近日，她曬出多張「男友視角」照，「脫去衣物」的火辣模樣，讓不少粉絲看了狂喊：「美麗動人」

謝忻平時工作之餘，也用心經營社群，多次在其上曬出生活大小事及與男友的相處互動。近日，她在社群上突更新多張「男友視角」照，將衣物全數脫去，僅穿著粉色的貼身內衣褲，並擺出諸如貼牆閉目，抑或是扶牆緊靠的姿勢，讓她的傲人上圍及凹凸有致的火辣身材尤為明顯，性感模樣讓不少粉絲看了被迷了心神。

此外，在相關貼文中，謝忻寫下：「男友視角（誤），攝影師真的好會（無誤）！」等字句，透露這些男友視角的辣照出自攝影師之手，且她也驚嘆指出：「怎麼可以把我拍得這麼美！」訝異自己於鏡頭下呈現的美貌。

貼文PO出後，吸引不少網友爭相前來朝聖，留言表示：「也太美了吧，這身材曲線真好」、「微性感好美」、「男朋友怎麼忍得住。」此外，還釣出女星蔡沐妍在底下留言：「怎麼那麼美啊。」而她也對此回覆：「是攝影師厲害。」