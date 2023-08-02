廖老大跨足手搖飲，曾喊出全台要開500間，最後短時間內開了120間加盟店，不過一路爭議連連，想不到一年過後，台中旗艦店也悄悄熄燈。同為網紅進軍手搖飲界的Toyz，受訪透露已經很多人都猜廖老大飲料店很快就會收店，現在已經比預期撐得久了，並點出廖老大開飲料店有3個致命傷。

首先，Toyz認為廖老大面對質疑的處理態度不太好，「後期他直播上有點招黑，導致說那些負面的言論會被放大，大家會更願意去抵制他了。」第二就是飲料品質沒有符合大眾的標準，「其實做飲料也不用多好喝，市場定位出來就好了，但廖老大就是沒有市場定位和特色，當時我有喝過好幾款，都覺得品質比一般大眾的要求還低一些，加上他直播的態度反應很強硬，負面言論就會跑出來。」第三個就是擴張太快，「我開拾汣茶屋的時候，廖老大已經有點狀況了，所以他也算是我們的借鏡，當時就有先去看他做了什麼會讓大家反彈，然後盡量避免，像大家覺得他加盟太快，所以我們就盡量把速度放慢。」

廖老大飲料店爭議不少，也曾有20多間加盟主公開槓上廖老大，甚至到法院按鈴提告，最後集體出走新品牌，在當時掀起不少討論，Toyz則認為這其實只是開店賺不賺錢的問題，「會有這麼多加盟主跳出來聯合反抗他，最主要應該是因為沒有賺錢，你加盟金也給了，結果開了店之後，廖老大後續的一些言論，讓大家對於他們的店評價不太好，多多少少影響到加盟主的生意，加盟主沒有賺到錢，就很容易會出現這個狀況。」

加盟主曾聯合控廖老大誹謗、詐欺（陳志賢攝）

最後Toyz也笑說，有很多人預測他的店很快會倒，不過他現在盡量把飲料品質拉高一點，再加上價格應該算是市面上蠻低的，所以定位是有做出來的。畢竟現在藝人網紅副業開手搖飲很常見，不過要長久經營下去，恐怕除了名氣，經營方法也很重要。