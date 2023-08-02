竹山鎮部分地區排水溝過淺過窄導致強降雨積水不退，許淑華決定將排水溝加寬加廣確保民眾安全。南投縣政府提供

受到杜蘇芮、卡努兩颱風外圍環流影響，全台出現間歇性大雨，日前才發生水淹竹山交流道附近道路的竹山鎮民憂心忡忡，尤其延祥、延正、中和、山崇等里有超過10多處水溝排水不良、道路彎道護欄破損、路基淘空問題，對此南投縣長許淑華今天特別前往會勘，一口氣簽核1043萬餘元經費，要求業務單位儘速施作改善，讓民眾安心。

許淑華今天在縣議員游顥與延祥里長邱雅麟等人陪同下前往竹山瑞竹巷會勘，她說，瑞竹巷55弄長達165公尺的排水溝至今仍是舊式窄淺的側溝，為了徹底解決強降雨排水需求，縣府將把側溝加寬加深為40乘60公分的排水溝，經費雖多達約250萬元，但可望解決多年來社區遇大雨就淹水的問題；另縣府也徵得瑞竹巷121弄多名地主同意價購土地給縣府開鑿新排水溝，希望可以徹底解決瑞竹淹水問題。

許淑華也會勘了延和里集山路3段一條仍無排水溝的無尾巷，決定優先施設前段25公尺的排水溝；另延正里延正路照鏡段945-6地號巷道的排水溝只做一半，導致後段沒有排水溝的農田淘刷嚴重，連茶園旁的路基都被淘空，她也當場同意動支145萬元增設排水溝並及時補強被淘空的路基。

此外，延正里延正路14之1號民宅旁道路排水不良，原來是因為這條斜坡巷道缺乏排水溝也沒有截水設施，每遇大雨整條巷道就變成水路，不僅居民通行安全堪憂，巷道內還有養護機構，對安置的老人家安全造成威脅，對此許淑華也同意由道路養護科斥資185萬餘元，施設排水溝及截水設施，務求徹底加改善問題。

值得一提的是，對於延正里里長曾庶坪反應，日前曾發生有民眾騎車過彎不慎，從延正路彎道護欄缺被衝落大排的意外，許淑華今天親自到現場，也當場簽核近50萬元優先加蓋工程經費，確保當地民眾安全。