ASICS SportStyle系列GEL-SONOMA 15-50，2980元起。（ASICS提供／朱世凱台北傳真）

暑假戶外活動增加，鞋款不只講求耐穿機能性，外型設計同樣要搶眼，看好年輕世代挑鞋款的關鍵字不外乎是復古、好搭，多家運動品牌翻玩復古時尚，同時以拉長身形比例的鞋型優勢讓男女都難以抗拒。

PUMA Slipstream誕生於1987年作為接續 SKY LX 的籃球鞋款，睽違36年後，品牌 特別將這雙80年代的復古籃球鞋穿越時空帶到今天，2023 PUMA Slipstream在設計演進上結合籃球DNA與街頭流行文化，使用高質感皮革包裹鞋面，輔以皮革裁片及精品麂皮異材質拼接，堆疊出立體時尚層次，純白底色加入女孩鍾愛的燕麥色厚跟細節，訴求百搭有型。

ASICS SportStyle系列GEL-SONOMA 15-50以戶外探索為理念，以大膽的鮮豔色系交織出山林間耀眼活潑形象，鞋款採用高透氣度的蜂巢狀網眼作為鞋面基礎，透過異材質的設計，於鞋面各處使用絨面革以及皮革交織而成，表露充滿細節的戶外風格，大底使用耐磨材質AHARPLUS，加強減震與安全度，能適應城市及戶外多樣地形環境，同時結合GEL-SONOMA經典GEL緩衝技術並同時搭載質地柔軟的SpEVA，提供更舒適的穿著腳感。