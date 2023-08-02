借貸媒合平台im.B詐騙風暴延燒不止，之前又傳出4年前轟動一時的三聯集團吸金20億元案，主嫌徐少東手法與im.B詐騙案如出一轍，還曬出多張與法務部長蔡清祥的合照。國民黨立委王鴻薇今(2日)在臉書揭露徐少東的筆錄，內容中提到當天有重要人士有打了兩通電話給他，他為了避嫌沒接，另一個重要人士打電話給他，他也沒接等語。她直球問檢調，致電給徐少東的人是誰？有沒有蔡清祥？調查局對此很清楚，不要推諉。

「蔡清祥合照過的詐騙犯、19億詐騙主嫌徐少東口中重要人士是誰？」王鴻薇提到，2019年徐少東作為三聯集團執行長，聲稱只要繳10萬保證金投資自家產品，無論銷售好壞，每月固定分潤，約滿還可退保證金，並搭配政商名流合影博取信任，結果吸金超過20億元．受害者無數。

王鴻薇強調，這就是三聯集團吸金案。前陣子就有人提供主嫌徐少東跟現任法務部長蔡清祥的合照，蔡還急忙澄清，「他是我在擔任法務部長之前經人介紹認識的，當時他並沒有任何的案件偵辦中，希望大家不要用照片來妄下斷言。」最近有人向王提供了徐少東的筆錄，內容是偵辦調查局台南市府城站副主任劉明冠，洩漏訊息給徐少東通風報信的案子，這份筆錄中檢察官扣留了徐少東的手機並訊問他，但內容充滿懸疑。

在這份筆錄中，徐少東說「你問我的問訊中…你應該知道當天有重要人士有打了兩通電話給我，我沒接，我就是避嫌，另一個重要人士打電話給我，我也沒接」等語。王鴻薇質疑，「我要請教檢調，這個致電給徐少東的兩位重要人士是誰？我就直接問有沒有蔡清祥？調查局不要推諉，你們扣住手機，是誰打的清清楚楚！」徐少東都說是重要人士，但沒有公佈人名，是要掩護誰？

王鴻薇疾呼，詐騙集團利用政界名流讓廣大的投資人受害，如今又疑似掩護重要人士，希望相關單位鄭重說明，如有相關違法也請勿枉勿縱。