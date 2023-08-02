反核群眾2014年占據台北市忠孝西路，警方用水車噴水驅離群眾，事後受傷者提告要求國家賠償；台灣高等法院駁回上訴，認定，北市府下達驅離命令致12名抗議者受傷須賠償42萬元，另北市警局須賠1位民眾音響設備損害3萬4000元。7名民眾仍可上訴。

判決指出，沈柏耀等14人提告主張，他們參加2014年4月27日的「終結核四，全面廢核」靜坐活動，在凱達格蘭大道等處集會，後來占據北車附近忠孝西路等道路，直到隔天凌晨仍未離開，警方使用噴水車驅離。

沈男等人事後提告，指控警察用不法手段淨空合法集會民眾，恢復道路交通，造成他們受傷應賠償各40萬元，另童智偉的喇叭音響設備遭警察破壞，須賠他財產損失3萬4000元及慰撫金共40萬元。

北院一審判決，北市府須賠償12名受傷民眾共42萬元，北市警察局判賠童姓民眾3萬4000元，受傷民眾及北市府、北市警察局各就敗訴部分提起上訴。

高院二審認定，反核活動雖經忠孝東、西路派出所所長以群眾佔據道路影響交通為由，舉牌警告、命令解散、制止，但非該管中正一分局分局長所為，自不得以強制手段制止及解散。北市市長令警察機關強制驅離活動參與群眾，自非合法。

高院認定，北市府應就參與群眾在強制驅離過程所受損害負國家賠償責任，行政院、警政署、北市警察局則非賠償義務機關，不負賠償責任；審酌12名民眾以參與和平集會方式對公共事務表達意見，及其等身分、加害方式及受害情形等各種情況，判賠42萬元。北市警局須賠1位民眾音響設備損害3萬4000元，全案仍可上訴。