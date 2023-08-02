台灣餐飲業2022年營收達8653億元、2023年上半年突破5000億元，但受雇員工人數卻不足。國賓基於「與其等待即戰力，不如主動培育潛力」的概念，透過攜手聯合利華餐飲及社福團體，媒合學員加入國賓廚藝團隊培訓課，選拔表現優異的學員參加餐飲丙級考照。

國賓與聯合利華餐飲自2021年起展開「名廚領航培訓計畫」，以「一個月、一領域」的3個月密集課程，涵蓋中餐、西餐及點心等領域，共9堂課進行探索，國賓團隊除了分享餐飲職涯歷程，也透過實作讓學員體驗飯店廚房的基礎操作、餐食烹調的衛生管理思維。

國賓透過社工採取輕鬆的茶會模式，邀約學員家長或監護人一同參與，以加深印象、提高成功率。聯合利華飲食最後則策畫安排期末遴選、贊助學員的餐飲丙級證照考照，接軌職場實務技能，並由國賓加入就業輔導，安排學員有機會至國賓中、西餐廚房工作。

國賓行政總主廚林建龍表示「傳承與延續是重點」，希望傳承的不僅是廚藝或菜餚，更是積極正向的人生態度。結合社福團體、聯合利華與國賓的共同力量，讓更多機會能延續下去，也為廚藝人才培育帶來正循環。