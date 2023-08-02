研華2023年上半年營收及獲利雙創同期新高，年對年分別成長4%及19%；上半年營業毛利率回升至40.5%，營業利益為69.31億元，營業利益率20.1%，合併稅後淨利為59.64億元，淨利率17.3%，累計上半年每股稅後盈餘(EPS)達6.97元。

研華綜合經營管理總經理暨財務長陳清熙表示，展望2023下半年，全球高通膨及中國復甦力道未明，整體接單狀況明顯降溫，預期第三季營收動能，將反映自年初以來接單不振而面臨衰退局面。預估2023年第三季營收表現為4.80~5.00億美元水位，營業毛利率居於38.5%~40.5%間，營業利益率為16.0%~18.0%間。縱使下半年營收動能趨緩，整體獲利能力可望因原物料價格下滑及營運效率精進而穩健提升，財務結構健全發展。

董事長劉克振表示，AI智能技術疊代及淨零永續應用雙重帶動下，將啟動新一波產業革命，預期AIoT市場將進入加速成長期。研華憑藉物聯網產業多年的軟硬體整合優勢，已於能源管理(iEMS, Intelligent Energy Management Solution)、新興應用嵌入式平台(AFE, Application Focused Embedded)、產業智能(Industrial AI)等高成長領域深耕布局，為研華下階段重要的成長引擎。

能源管理(iEMS)方面，全球淨零永續的大趨勢帶動減碳節能新興應用的龐大商機，研華iEMS一站式能源管理解決方案，兼具低代碼、可視化的優勢，協助企業客戶實踐從碳-能源-關鍵能耗設施之全面數位化智能管理，切合客戶面臨ESG、碳中和、淨零排放與減碳、碳關稅規畫(歐盟CBAM、美國CCA)等多重永續議題之痛點，不僅增進企業碳競爭力，同時為永續地球作出貢獻。

新興應用嵌入式平台(AFE)方面，將對準新興產業發展專用平台之創新加值定位，已集結部署EV Charger充電樁設備、自主移動機器人(ARM, Autonomous Mobile Robot)、強固型電腦設備等行業專注領域，並透過深度協同策略(co-develop、co-marketing、co-selling)，與共創夥伴深耕物聯應用市場。

產業智能(Industrial AI)為研華既有之核心能耐，透過整合AI所需的影像與資料擷取處理技術、降低產業導入AI之門檻，並協助產業夥伴加速智能升級，持續深化價值定位。產品策略則聚焦「工業AI運算系統」、「產業AI解決方案」兩大主軸，與技術先驅(如Nvidia、AMD、ARM等)協同開發邊緣AI專用系統，深耕產業ISV(Independent Software Vendor，獨立軟體供應商)生態圈，並偕同產學先進研究，提供符合產業應用情境的整體方案。