網石公告指出，7月3日經董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案，7月21日終止興櫃買賣，並將在8月30日召開股東臨時會。所有的議案都有按照進度公告股東，同也啟動庫藏股買回股票，總計買回603,700股，均價在41.70元，一切都是合法辦理。

同時也強調，公司也沒有倒閉，仍是韓國網石在台子公司，遊戲營運及產品發行不受影響。