網石公告指出，7月3日經董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案，7月21日終止興櫃買賣，並將在8月30日召開股東臨時會。所有的議案都有按照進度公告股東，同也啟動庫藏股買回股票，總計買回603,700股，均價在41.70元，一切都是合法辦理。
同時也強調，公司也沒有倒閉，仍是韓國網石在台子公司，遊戲營運及產品發行不受影響。
網石(6468)今天遭到20多名小股民提告，指控公司董事會突襲式停止興櫃、撤銷公開發行，導致股價大跌，提告董事長金炳規等7人涉嫌違反證券交易法特別背信罪。但網石指出，主要基於整體業務發展規畫考量，強化整體營運結構與績效，撤興櫃、公發都依法辦理，強調沒有倒閉或解散，營運一切正常。
網石公告指出，7月3日經董事會決議通過終止興櫃股票櫃檯買賣及撤銷股票公開發行案，7月21日終止興櫃買賣，並將在8月30日召開股東臨時會。所有的議案都有按照進度公告股東，同也啟動庫藏股買回股票，總計買回603,700股，均價在41.70元，一切都是合法辦理。
同時也強調，公司也沒有倒閉，仍是韓國網石在台子公司，遊戲營運及產品發行不受影響。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。