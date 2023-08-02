最新的《財富》世界500強排行榜2日發佈，觀察今年大陸共有135家公司上榜、數量連續第5年位居各國之首，台灣則有台積電、鴻海、廣達等7家上榜，台積電排名較去年躍升超過50名。其中以沃爾瑪連續第10年成為全球最大公司。沙烏地阿拉伯國家石油公司首次上升至第二位，大陸國家電網公司則繼續位列第三。排在第四和第五分別是亞馬遜和中國石油。

此次《財富》世界500強排行榜共有39家新上榜和重新上榜公司，其中包含7家大陸新登榜公司，具體是寧德時代、廣州工業集團、廣東省廣新集團、陝西建工集團、美團、通威集團、立訊精密等。

台灣方面今年入榜7家，較去年的9家稍微減少，以鴻海排名27名最高，另外還有台積電的168名、333名的和碩、345名的廣達、378名的台灣中油、420名的仁寶、463名的緯創。

根據21世紀經濟報導指出，今年入榜企業的營收總和約為41兆美元，比上年上漲8.4％。進入排行榜門檻（最低銷售收入）也從286億美元躍升至309億美元。但受全球經濟下行影響，今年所有上榜公司的淨利潤總和較去年減少6.5％，約為2.9兆美元。但值得注意的是，台積電則以43.9％的利潤率位居利潤榜第三。

在排名位次的變化上，今年上升幅度最大的是TD Synnex公司，躍升236位，位列第215位。比亞迪是排名上升幅度第二大的公司。其餘上升超過50位的兩岸企業有台灣中油、山西焦煤集團、敬業集團、順豐控股、台積電與金川集團。