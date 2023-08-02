行政院表示，中選會5位委員任期將於今年11月3日屆滿，依該組織法第3條規定，行政院應於委員任滿3個月前，也就是8月3日前辦理提名作業。行政院已將提名人選東吳大學教授黃秀端、高雄大學校長陳月端、成功大學政治學系副教授蒙志成、內政部次長吳容輝及政政治大學選舉研究中心副研究員游清鑫等5人名單函送立法院審查。

行政院指出，本次中選會委員提名，經行政院考量經驗傳承、引進新血及任期交錯等因素，就相關領域遴選具法政相關學識、經驗的優秀人才，其中黃秀端、陳月端及蒙志成等3人為續任；吳容輝及游清鑫等2人為新任，任期均自今年11月4日至2027年11月3日止，上開被提名人專長含括法政相關領域，學經歷俱優，符合該會組織法規定。

另外，行政院指出，在提名時已併同考量政黨及性別比例，符合中選會組織法及相關規定。本次提名作業期盼立法院能儘早依法定程序完成審查，以利該會業務得以順利運作。