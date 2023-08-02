每個人追求方式都不為相同，有些人喜歡暗中默默觀察，直到確定才敢往下一步前進，但有些人則是只要喜歡就會展開熱烈追求，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、牡羊座、雙子座行動力強會主動出擊，他們不辭辛勞，也懂得變換攻勢來擊破對方的心防，最後時間一久後，就能打動對方。

▍天蠍座

天蠍座魅力跟觀察力都極高，在戀愛方面，不怕他們不行動，就怕主動後會讓對方投降太快！神秘的氣質是天蠍座的強助攻，也會免不了一些愛慕者。迷人的天蠍座決定要追求時，對方心中的天秤一定會開始傾倒，而他們撩撥心弦的本事，就是會讓追求者沉迷其中。

▍牡羊座

牡羊座要追誰，肯定很快出手，絕不會拖，若是有競爭對手，直率的他們會搶佔優勢。牡羊座擅長製造與心儀對象相處的機會，是個不辭辛苦、一馬當先的追求者。而被追求的人，會被他們滿滿的心意所感動，而時間一久後，再冷的心也會逐漸加熱。

▍雙子座

雙子座在感情上，往往是主動出擊的一方，他們敢於嘗試，也不害怕失敗。雙子座不會坐等愛情找上門，擅長偷心的他們，會針對有興趣的人，隨時變換攻勢，幾個回合下來，就能看到效果。