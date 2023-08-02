陳漢典（左起）、林美秀、黃姵嘉、伊正一起結伴到苗栗去旅行。（MyVideo提供）

由伊正、林美秀、陳漢典、黃姵嘉組成的《花甲少年趣旅行》，近日前往苗栗旅行。陳漢典坦言4人在旅途中曾意見分歧，「但我們都會有良好的溝通，不會讓大家不舒服。」

他回憶第一天帶大家去高空滑索，林美秀姐當下有點抗拒，後來他先說服林美秀把裝備穿好，並告訴對方：「不一定要玩，可以拍拍照就好。」後來在團員的鼓勵下，林美秀一步一步完成任務，讓陳漢典直呼：「美秀姐真的太棒了！」

他坦言在看到旅伴前，很擔心跟大家聊不來，他只能在途中一直做效果，好在所有擔心都在見到旅伴那一刻放下。他說，第一眼看到伊正時，以為他比較正經，好像只能跟談正事，「但我誤會伊正哥了，因為他特別能開玩笑而且很幽默，什麼都能聊。」

談到每個人的優點，陳漢典認為林美秀像媽媽一樣照顧著大家，伊正則是溫柔體貼的紳士，「很有男人魅力，是我學習的對象。」他也讚賞黃姵嘉勇敢，「對什麼事情都充滿了好奇心，很願意嘗試各種新的事物。」最令人意外的是，被問誰是旅途中的開心果，陳漢典竟回：「伊正哥，因為他的反差最大，聽他講話我都覺得很開心。」實境綜藝《花甲少年趣旅行4》於每週六晚上十點MyVideo網路獨家播出。