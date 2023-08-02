近期藉由真人版電影《芭比》（Barbie）票房告捷重振芭比娃娃銷售量的美國玩具大廠美泰兒公司（Mattel），本周開出一個報酬豪華的短期職缺：老牌紙牌遊戲「UNO」正在尋找首席玩家，每周工時僅16小時，為期4周，不必早起，酬勞總計新台幣逾56萬元。

美國財經媒體CNBC、英國《每日郵報》報導，這是美泰兒首度開出「UNO首席玩家」的職缺，工作內容是尋找值得挑戰的好手一起玩美泰兒最近推出的新桌遊UNO Cuatro，並且向各方UNO牌的粉絲們介紹如何玩這款新桌遊，讓大家愛上這款新桌遊。

UNO牌是風行全球的紙牌遊戲，UNO Cuatro則是最新一代的衍生遊戲，近月已有網友發布教學影片。美泰兒全球遊戲主管艾德勒（Ray Adler）說，美泰兒不斷尋找新的觸角讓粉絲享受UNO牌的樂趣，這次開出的職缺讓全公司上下都很雀躍。

美國美泰兒公司最近開出「UNO首席玩家」職缺，報酬豐厚。（美聯社）

@uno 🚨do you have what it takes to be our CHIEF UNO PLAYER?🚨 are you passionate about throwing down the Draw 4 and playing the Reverse Card IRL? stitch this video, introduce yourself and answer these four questions: what’s your best memory playing UNO? what’s your best Reverse Card moment? why shouldn’t we SKIP you as the Chief UNO player? what’s your fave version of UNO? submit your video by August 10th at 11:59 PM PST and check out the link in our bio for more information. ♬ Summer - Croquet Club

UNO Cuatro是美泰兒公司針對UNO牌推出的最新一代桌遊。

根據美泰兒公司開出的UNO首席玩家的徵才薪酬，這名玩家每周工作4天、每天工時僅需4小時（下午2時至6時），每周可領4444.44美元，連續4星期總計工作84小時，就能拿到1萬7777.76美元的酬勞，換算時薪高達277.77美元（約台幣8778元）。

徵才條件包括：年滿18歲，具美國公民身分或永久居留權或住在美國，熱愛UNO遊戲，個性開朗外向，能與任何陌生人交談並提出挑戰，此外，也必須在直播中與發明人一起玩UNO Cuatro。工作地點在美國紐約市，今年9月13日開工，不過，上班日期與時間可能會有變動。

UNO首席玩家除了必須能夠長時間坐著玩遊戲，也得做些體力活，包括在活動現場搭建比賽用桌與帳篷、能舉起搬運50磅（將近23公斤）的重物。有意應徵者要到UNO的TikTok頻道發布新的影片，影片內容要回答美泰兒公司訂出的4個與UNO遊戲有關的問題，太平洋時間今年8月10日23時59分（台灣時間11日上午7時59分）截止收件。