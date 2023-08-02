近期藉由真人版電影《芭比》（Barbie）票房告捷重振芭比娃娃銷售量的美國玩具大廠美泰兒公司（Mattel），本周開出一個報酬豪華的短期職缺：老牌紙牌遊戲「UNO」正在尋找首席玩家，每周工時僅16小時，為期4周，不必早起，酬勞總計新台幣逾56萬元。
美國財經媒體CNBC、英國《每日郵報》報導，這是美泰兒首度開出「UNO首席玩家」的職缺，工作內容是尋找值得挑戰的好手一起玩美泰兒最近推出的新桌遊UNO Cuatro，並且向各方UNO牌的粉絲們介紹如何玩這款新桌遊，讓大家愛上這款新桌遊。
UNO牌是風行全球的紙牌遊戲，UNO Cuatro則是最新一代的衍生遊戲，近月已有網友發布教學影片。美泰兒全球遊戲主管艾德勒（Ray Adler）說，美泰兒不斷尋找新的觸角讓粉絲享受UNO牌的樂趣，這次開出的職缺讓全公司上下都很雀躍。
根據美泰兒公司開出的UNO首席玩家的徵才薪酬，這名玩家每周工作4天、每天工時僅需4小時（下午2時至6時），每周可領4444.44美元，連續4星期總計工作84小時，就能拿到1萬7777.76美元的酬勞，換算時薪高達277.77美元（約台幣8778元）。
徵才條件包括：年滿18歲，具美國公民身分或永久居留權或住在美國，熱愛UNO遊戲，個性開朗外向，能與任何陌生人交談並提出挑戰，此外，也必須在直播中與發明人一起玩UNO Cuatro。工作地點在美國紐約市，今年9月13日開工，不過，上班日期與時間可能會有變動。
UNO首席玩家除了必須能夠長時間坐著玩遊戲，也得做些體力活，包括在活動現場搭建比賽用桌與帳篷、能舉起搬運50磅（將近23公斤）的重物。有意應徵者要到UNO的TikTok頻道發布新的影片，影片內容要回答美泰兒公司訂出的4個與UNO遊戲有關的問題，太平洋時間今年8月10日23時59分（台灣時間11日上午7時59分）截止收件。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。