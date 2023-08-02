網友嘲諷「賣菜的阿婆也在談AI就完了」！今（2）日AI概念股殺聲隆隆，成為台股重挫300點的最大兇手，而台積電因輝達轉單消息，股價大跌成為幫兇，不過在盤面綠油油之際，下一波黑馬超導體族群躍升為盤面亮點，銅、鉛概念股的泰銘、第一銅、太空梭飆出第二根漲停；而電器電纜股的華榮及大山也亮燈漲停。

「能源聖杯」常溫超導體新進展，韓國團隊上周發布「常溫常壓超導體」LK-99論文，美國勞倫斯柏克萊國家實驗室（LBNL）也證實LK-99結構理論可行，引發全球科學界和投資市場瘋狂熱議。

南韓研究團隊7月27日於arXiv網站發表常溫常壓超導體論文，稱超導體是能「零阻力」下傳遞電流的導體，並具有「抗磁性」，是以改良過的鉛-磷灰石（LK-99）結構，在攝氏127度以下環境就能產生超導現象，

美國勞倫斯伯克利國家實驗室（LBNL）周一（31日）同樣於arXiv上發表論文，在美國能源部的超級電腦進行模擬計算下，LK-99結構理論可行。

工商時報報導，由於超導體具有零電阻、無摩擦特性，若該科學研究驗證屬實，傳輸電力將可達成能量零耗損，「散熱」需求恐走入歷史，對電力傳輸、磁懸浮技術、醫療設備及科學儀器、高性能電腦等影響相當大。

這項研發發現的利多也燒進台股，由於LK-99為銅摻雜的鉛磷灰石，銅、鉛概念股昨日領先發動攻勢，國內最大鉛合金提煉製造商泰銘、銅片大廠第一銅及絞銅線廠商太空梭今（2）日再度直衝第二根漲停，金益鼎也飆上漲停，而相關概念股電器電纜族群華榮、大山也跟進亮燈，華新則上漲2.2％。