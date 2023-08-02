桃園市許厝港溼地為北台最大海岸型溼地，自然生態豐富，為桃園水鳥樂園，當地亮點工程「許厝港自行車景觀大橋」今年4月通車後，吸引更多遊客到訪。民代建議增設YouBike站點，提升觀光量能，桃園市海岸管理工程處表示，評估於竹圍漁港至許厝港溼地間布設新站點，提倡低碳旅遊。

市議員徐其萬表示，許厝港自行車景觀大橋今年通車後，許厝港溼地每逢周末，都湧入不少遊客，尤其傍晚最多人到此欣賞海景，大園區現於機捷A15站、華興池、大園國中等都有YouBike站點，但民眾若要去許厝港溼地公共運輸較不便，大多自行開車或騎車，未來若設新站點，相信喜歡騎自行車者，也不必走台61線與汽車爭道，增加觀光安全性。

市議員游吾和也說，這次會勘於許厝港自行車景觀大橋增建YouBike站點，盼從竹圍漁港開始，串聯豬鼻子沙灘、圳頭、許厝港溼地、北港、草漯沙丘地質公園、白沙岬燈塔等地，將大園與觀音沿海景點包裝起來，如今已漸漸有連貫性，期待完成後吸引更多人到桃園海岸遊玩。

海管處說明，許厝港自行車景觀大橋通車完整串聯桃園濱海自行車道系統斷點，也串聯了許厝港溼地及草漯沙丘2大生態地景，型塑更完整的濱海生態旅遊廊帶。

海管處表示，為提倡綠色低碳旅遊，市府評估於竹圍漁港至許厝港溼地間濱海自行車道系統布設YouBike站點，配合將在台61橋下設置的低碳轉運中心，未來遊客可將車輛停放在許厝港低碳轉運站，再換乘YouBike暢遊竹圍漁港、許厝港溼地及草漯沙丘等景點。目前包括草漯沙丘潮音海觀景步道、許厝港賞鳥亭及許厝港自行車景觀大橋等點位，皆已納入評估。