世界走繩冠軍、Red Bull運動員魯斯於卡達新地標新月形建築卡塔拉塔挑戰世界最長LED走繩的紀錄。（Red Bull提供／陳筱琳台北傳真）

世界走繩冠軍、Red Bull運動員魯斯（Jaan Roose）7月31日於卡達首都杜哈知名地標新月形建築卡塔拉塔進行走繩挑戰，他在離地185公尺，僅有2.5公分寬的繩線上，對抗著強風，始終保持著穩定平衡和專注力，穿越150公尺距離，成功締造世界最長LED燈走繩紀錄。

來自愛沙尼亞的極限運動員魯斯曾獲3屆走繩世界冠軍，他不斷突破、征服過世界上最獨特而具有挑戰性的走繩路線，這次完成卡塔拉塔摩天大樓挑戰，他分享道：「這是我渴望嘗試的世界地標，而長度和高度這次行走是我至今最具挑戰性的一次。」魯斯這項壯舉相當於站在英國倫敦知名地標「大笨鐘」2倍的高度、等同穿越1.5個國際足球場的距離。

走繩運動最初起源於1980年代的攀岩運動，原本是讓運動員在兩點之間的保持平衡，練習專注與肌耐力，如今成為讓人類不斷挑戰的極限運動，提到挑戰卡塔拉塔的複雜程度，魯斯表示：「當我在繩線上移動時，需要不斷調整跟適應在沙漠中變幻莫測的高溫與風況，而LED燈的重量更是為這個走繩挑戰增加難度，我彷彿就像是在一根沈重的樹幹上滑板。」

從日落走到夜晚，魯斯橫跨由LED燈組成的「星火之道（Sparkline）」，夜色中格外壯麗，對他而言，能在完美的場景中挑戰，更是場難忘的經驗。