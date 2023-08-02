滯留2天2夜的K396乘客陸續脫困：這一刻，淚眼婆娑。 圖為在武警隊員護送下，第一批旅客開始向山下轉移，連夜步行前往斜河澗車站。（人民日報）

滯留2天2夜的K396乘客陸續脫困：這一刻，淚眼婆娑。 圖為在武警隊員的護送下，第一批旅客開始向山下轉移，連夜步行前往斜河澗車站。（大陸央視）

滯留2天2夜的K396乘客陸續脫困：這一刻，淚眼婆娑。 圖為工作人員正在清理鐵道。（@北京鐵路 ）

滯留2天2夜的K396乘客陸續脫困：這一刻，淚眼婆娑。 圖為工作人員正在清理鐵道。（@北京鐵路 ）

滯留2天2夜的K396乘客陸續脫困：這一刻，淚眼婆娑。 圖為工作人員正在清理鐵道。（@北京鐵路 ）

滯留2天2夜的K396乘客陸續脫困：這一刻，淚眼婆娑。 圖為8月2日K396次列車首批328名被困乘客抵達北京豐台站，恍如隔世。（@北京交通廣播）

澎湃新聞報導，2日上午因強降雨被困於門頭溝落坡嶺的K396次列車首批328名乘客抵達北京豐台站，此前被困2天2夜，其餘乘客也在今天白天陸續脫困。滯留乘客陸續脫困這一刻，有人不禁淚眼婆娑。

因要在夜裡徒步數小時，首批旅客年齡大多在20歲到40歲之間。鐵路部門和重點站區管委會為這些乘客準備了水和麵包等食品以及輪椅、擔架、救護車等救助設備，並事先召集了400輛計程車（由鐵路部門支付車費）等運力，提供換乘指引，有需要改票服務的由車站專人安排。

脫困時間表：

7月29日傍晚，K396次列車搭載著976名旅客和工作人員，由烏海西開往北京豐台，本預計第二天上午9點30分到達終點站北京豐台站。但由於受強降雨影響，北京豐台至沙城鐵路（豐沙線）遭遇嚴重水害。

7月30日，當列車行駛至北京門頭溝落坡嶺站附近時，因前方水害被迫停車。

7月31日，鐵路部門決定將K396次全部旅客轉移避險，700餘名旅客被分散至當地居委會、鐵路工務工區和居民家中，另一部分200餘人在站內停靠的列車車廂內休息。

8月1日18時，武警北京總隊機動第三支隊40名突擊隊員經過4個小時徒步到達落坡嶺車站，將第一批救援物資送到K396次列車旅客手中。隨後，該總隊持續增援救援力量前往受困地區，運送物資的同時，護送乘客平安轉移。

8月2日凌晨1時45分，第一批328名旅客開始向山下轉移，於拂曉前抵達斜河澗車站，乘坐接駁列車到達北京豐台站。