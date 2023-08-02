泰國央行貨幣政策委員會決定將基準的一日回購利率調高25基點，來到2.25%，並且符合分析師預期。
在聲明中，泰國央行說，整體通膨預計將穩定在該行的目標區間，而核心通膨預計在比過去更高的水準上，將趨向和緩。
BOT說，經濟持續擴張、蕭條不斷收窄，泰國貨幣政策應使通膨穩定在目標區間以內，防止低利環境下可能出現的金融不平衡，促進長期的總體金融穩定。
BOT也說，該國經濟主要由旅遊業和私人消費所推動，但出口疲弱和國內政治的不確定性，都加大了風險。
自去年八月以來，BOT累計已經收息175基點(5碼)。據路透調查經濟學家的預測，BOT至少在2024年中期以前，會將基準利率維持在2.25%，調查中只有兩位經濟學家預測屆時會降息。
在國會大選過後，目前泰國總理出現難產。泰國國會預計8月4日再次開會，一起選舉出新總理。
在其它經濟數據方面，泰國六月通膨來到0.23%，已經低於BOT目標區間1%至3%。但是BOT行長說，隨著經濟擴張，通膨將上升到目標區間。而六月核心通膨一直保持在1.32%高位。
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